أختلالات فواتير الكهرباء

كثرت في الأوانة الأخيرة الإعتراضات والاجتهادات بخصوص فواتير الكهرباء ،وقد وضح أن غياب المعلومات الصحيحةوالشفافية ،ُتدخل كافة أطراف المعادلة في صعوبة تحديد مكامن الخلل ، وبالتالي التهرب من تحمل المسوؤلية وإدخال المواطنين في دائرة الإلهاء وعدم الثقة .

وللمساهمة في إجلاء الصورة وتحديد المسوؤليات دون تحيز، فأنني أود إبداء الملاحظات التالية مع الإعتذار المسبق للإطالة التي تستدعيها الضرورة :

-*شركات الكهرباءالعاملة في القطاع تعمل في ثلاث مجالات رئيسة هي :

ا-شركات توليد : وهي مسوؤلة عن إنتاج الطاقة الكهربائية، وهي على نوعين وفق مصادر الإنتاج :

أ-شركات إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقةالتقليدية ( الغاز ،الديزل ،الفيول ..)

ب- شركات إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة ( الشمس ،الرياح ..).

والشركات العاملة في هذا المجال لاتتعامل مع المواطنين .

٢- شركة (نقل )وهي :شركة الكهرباء الوطنية ،وهذه الشركة مملوكة بالكامل للحكومة ،ومن مسوؤلياتها تزويد محطات التوليد التقليدية بالوقود (غاز ،ديزل ،فيول)وفق الأسعار المعلنة من الحكومة ،وكذلك تقوم بشراء الطاقة الكهربائية (المولدة) ومعالجتها، ومن ثم بيعها لشركات التوزيع.

٣-شركات التوزيع: وهي المسوؤلة عن شراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية ،وتزويد المشتركين لديها بالكهرباء وفق مناطق الإختصاص ،وهي ثلاث شركات:

ش .إربد لمحافظات الشمال ،ش.الكهرباء الأردنية لمحافظات الوسط،ش.توزيع الكهربا لمحافظات الجنوب والأغوار والمنطقة الشرقية .

وشركات التوزيع الثلاث هي التي تتعامل مع المشتركين بشكل مباشر .

-*الفقد الكهربائي وهو على شقين :

-الفقد الفني :وهذا الفقد يرافق دورة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وهذا الفقد موجود في جميع منظومات الكهرباء في العالم ،وتحرص الشركات دائماً على الإستثمار في تخفيضه إلى أدنى الحدود الممكنة لتقليل أثارة في التكاليف التشغيلية للمنتج .

-*الفقد التجاري وهو : (الأستجرار غير القانوني أو سرقة الكهرباء )، وبالطبع فإن هذا الفعل يخالف القانون والشرع ،وهو جريمة بحق المجتمع وبما أن الكهرباء تصنف ضمن المرافق العامة ،فان المجتمع بكافة مؤسساته المعنية بما في ذلك اجهزة الأمن والقضاء يتحمل عبئ محاربة و ضبط مثل هذه التجاوزات مع شركات الكهرباء لضمان إستمرار التيار الكهربائي على مدار الساعة لخدمة الإقتصاد الوطني وكافة المشتركين .وتبذل الشركات والهيئة جهوداًضخمة لمنع التعديات وتقليل اثارها السلبية .

وفي جميع الأحوال فإن صافي تكلفة الفقد الكهربائي ملازمة للتكاليف التشغلية للإنتاج والتزويد ،ولايضاف كفرق إلى سعر البيع المعلن ،اعتمادا على القواعد والأسس والمعايير التجاريةالدولية .

- بالنسبة للعدادات الكهربائية فهي الميزان أو أداة القياس لكميةالكهرباء المستهلكة ، يتم فحصها وإبراؤها في مختبرات العدادات وتحت رقابة الجهات المختصة ،ثم توضع في مرفق (عقار)المشترك ،ويده عليها يد أمانة ومسوؤل عنها .وحيث أن هذه العدادات أداة مستقلة غير مرتبطة بأنظمة تحكم قادرة على تغيير أو تعديل قراءات الإستهلاك ،وأن مطابقة قراءة العداد مع الفاتورة متاح مباشرة للمشترك ،فإن مجال الخلل يكمن في مسألتين :

-عطل فني لاحق بالعداد ،والفحص والمعالجة متاحة .

-عبث في العداد وملحقاته،وهذا مما تلاحقه الشركة وتعالجه .

وفي ضوء كل ما تقدم يبرز السؤال التالي أين يكمن الخلل إذا ؟

الأجابة :

أولاً :وجود تشوهات كبيرة في هيكل التعرفة الكهربائية ومن أبرزها :

-تعدد شرائح الإستهلاك والتي وصلت إلى (٧)شرائح ،وإرتفاع أسعار الشرائح المتتابعة بشكل مذهل حتى بلغت نسبة نمو الشريحة الأخيرة -المفتوحة-(١٠٠٠ فوق ) عن الشريحة الأولى بما نسبته تقريبًا ٨٠٠٪؜ .

وهذا التعدد في الشرائح ،وإختلاف السعر للكيلواط/ س من ذات النوع والأثر ،يتنافى مع مبادئ وقواعد العمل التجاري ،والعدالة والمساواة ،والذهاب بالفاتورة بعيداً عن مقصدها الحقيقي وإقحامها في معالجات ليست ميدان لها .

ثانياً :فرق إستهلاك الوقود غير المحق بتاتاً والذي يحتسب من أول كيلو إستهلاك .

ثالثاً :ربط رسوم النفايات بإستهلاك الكهرباء وهذا غير مبرر قانونياً وتعاقدياً وأخلاقياً.

رابعاً:إستمرار تقاضي فلس الريف ودينار التلفزيون بعد إستنفاذ أغراضها.

خامساً :ومن أسباب الخلل أيضا ً ،إلتزام الحكومة أو الشركة الوطنيةبدفع (١٣)قرشاً عن كل كيلوواط / س ( معد للإنتاج )لبعض شركات الطاقة المتجددة ولمدة ٢٥ عاماً ، سواء تم التوريد أم لا ،وبالنتيجة فإن هذه الإتفاقيات ظالمة وتنفيعية وتحمل نتائجها على التعرفة وبالتالي على المستهلكين والتي تقدر بالملايين . علماً بأن الإستطاعة التوليدية في الأردن أصبحت ضعف حاجة الإستهلاك .

٣-إستمرار مسوؤلية شركة الكهرباء الوطنية عن توريدالوقود لمحطات التوليد التقليدية وهي المدخل الرئيس للتوليد .وبالأسعار الحرة وإلتزام الحكومة بضمان ربح تلك الشركات .وكل ذلك تعود نتائجه على المواطن، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء غير وارد .

الخلاصة :

-مسوؤلية شركات التوزيع عن أخطاءفواتير الكهرباء هي حالات فردية كوجود خطأ بالقراءة أوخلل فني محق بالعداد.

-الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقةوالمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية مسؤولة عن معالجة التشوهات التي ذكرنا في التعرفة الكهربائية ،ومسوؤلة عن مراجعة الإتفاقيات الجائرة مع شركات التوليد وخصوصاً شركات الطاقة المتجددة ،وإلا فوضع اليد وشرائها تجنباً لهدر مليارات الدنانير من جيوب المواطنين.

وعلى الحكومة التخلي عن سياسة ترشيد الإستهلاك من خلال رفع التعرفة وخصوصا في ظل توفر فائض في الإنتاج .