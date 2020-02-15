الرئيسية | مقالات التعديل الوزاري الخامس

بقلم : الاعلامي محمد علي الزعبي

المؤشرات والقراءات تشير إلى أن هناك تعديل وزاري جديد لحكومة الدكتور عمر الرزاز .

حيث أن إنجازات بعض الوزراء والخطط التي وضعوها لم تنفذ على أرض الواقع ولم تستطع إدارتهم على تخطى الطريق والتخبط في أخذ القرارات الفردية وعدم الرجوع إلى مرجعيتهم الرئيسية في دار رئاسة الوزراء وتجاوزاتهم لفظاً ولغه .

ولعدم الرضا الملكي عن أداء البعض منهم وعدم السير بطريق النهضة التي يشير إليها دولة الرئيس وعدم التمسك بالرسائل الملكية من خلال الأوراق النقاشية والأخذ بالخطوط العريضة لهذه الاوراق وعدم التقيد بالتعليمات الرئيسية لها والى طموح الرئيس في تخطي العقبات والمعوقات ، والبعض أصبح عقبة في طريق النهضة وخططها ، والتراجع السلبي في إمكانياتهم الإدارية والتخطيطية والأفكار والطموح المبنى على عدم القدرة على الإنجاز والتاقلم مع واقع الحال دون السعى للتطوير والتحديث وعدم وضع حلول لبعض المشاكل المتراكمه من الحكومات السابقة وفشل الأداء والمتابعة في بعض الوزارات وتراجع أداءها .

كان لابد لدولة الرئيس ان يسعى إلى هذا التعديل بما يتناسب مع الهيكلة الجديدة للحُزم.، والاستراتيجية الوطنية الجديدة للاقتصاد الأردني ، والتى يرسمها دولة رئيس الوزراء بالتنسيق والتشاور مع صاحب الجلالة ، للنهوض بالاقتصاد الوطني لرفعة الوطن والمواطن وتقديم خدمات مثلا للشارع الأردني، والذي يتطلع إليه جلالة الملك والذي يطمح إليه دولة رئيس الوزراء .

محمد علي الزعبي

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر