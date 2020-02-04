انتعاش خط العلاقات الدبلوماسيه عمان - دمشق وبالعكس

على الرغم من أن البيئه الامنيه في الجاره الشماليه للاردن لاتزال طارده لتطور دبلوماسي في محور عمان - دمشق، الا ان مؤشرات واضحه برزت مؤخرا تدل على دفئ في موسم العلاقات السوريه - الاردنيه تمثلت بمايلي:

1- زيارة رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ إلى الاردن للمشاركة باعمال الاتحاد البرلماني العربي والملفت في هذه الزيارة ان الصباغ وصل برا عبر معبر نصيب - جابر في رساله واضحه للدولة الاردنيه ان الطريق البري من دمشق إلى عمان آمن وجاهز لاستقبال الحركة التجاريه من الاردن، الا ان الاردن الرسمي التقط الإشارة فورا وجاء بخطوة مباشره باعلانه عن إحباط محاولة تسلل من سوريه إلى الاردن كانت ردا سريعا على رسالة الصباغ الضمنيه بضرورة بذل جهد امني اكثر من جانب دمشق لضمان أمن الحدود من الجانب السوري.

2- تصريحات وزير الصناعه والتجاره والتموين طارق الحموري بأن الاردن جاهز لرفع القيود عن السلع السوريه، وجاءت تصريحاته مشروطه بخطوة مماثله من دمشق.

3- التنسيق الأمني لضبط الحدود بين الطرفين لايزال قائما وهو مصلحه أردنيه رسميه يضمن للاردن الحديث مع جهة رسميه ذات سياده فاعله على جانب الحدود مع الاردن.

حيث تدل هذه المؤشرات ورد الفعل الأردني المقابل للخطوات السوريه، بان الاردن الرسمي يشجع على تطوير العلاقات مع سوريه ولكن في حدودها الدنيا، رغبة منه بعدم الاندفاع بخطوات غير محسوبه تجاه الملف السورية الذي تدخل فيه تعقيدات دول إقليميه ودوليه ولايريد الاردن الإبتعاد بعلاقاته نحو ملف تعتبر إيران وروسيه وتركيا لاعبا اساسيا فيه على حساب المحور الخليجي الامريكي ( وهو محور الضرورة حاليا رغم الجمود الذي يعتريه)، حيث تأتي الزيارة التي أعلن الديون الملكي ان جلالة الملك سيقوم بها إلى أرمينيا والتي أعلن المكتب الرئاسي في أرمينيا انها تتضمن زيارة نصب تخليد ضحايا الاباده الجماعيه للارمن في سياق المحافظة على وتيرة العلاقات في محورها الخليجي (الحليف التقليدي) والاوروبي الحليف القوي الذي دعم ثبات الموقف الأردني تجاه صفقة القرن، والابتعاد عن المحور التركي والذي تعد نقاط الاختلاف فيه أكثر من نقاط الالتقاء، الأمر الذي قد يدفع سورية الأقرب حاليا إلى الاردن والابعد عن تركيا دبلوماسيا وامنيا، إلى الزحف اكثر بالعلاقات تجاه الاردن وتقديم ضمانات امنيه في الجنوب السوري من باب التقارب اكثر من عمان.

ويتابع الاردن الملف السوري عن كثب ويتطلع للاستفاده من حالة الاستقرار وبسط السيطرة على اراضيه والتي بدأت تتبلور نسبيا ولو على الاقل في الجنوب السوري، في محاولة الاستفاده اقتصاديا من ملف إعادة الأعمار (المبكر الحديث عنه) وملف الحركة التجاريه وامنيا باستقرار الحدود السوريه - الاردنيه وضبط المحور الشمالي مع سوريه للتفرغ للمحور الشرقي مع العراق.