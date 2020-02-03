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تزامن رفض للاتحاد الأوروبي لصفقة القرن مع تصريحات اسرائيليه بالقلق من الموقف الأردني ماذا يعني ذلك؟
بقلم : الكاتب نضال ابو زيد
طالعتنا الصحافة خلال اليومين الماضيين بخبرين لم يلتفت إليهم المحللين والكتاب بشئ من العمق بالاستصقاء والبحث والتركيز فتم سرد الخبرين بطريقه اعلاميه بحته دون وضع ابجديات العمل التحليلي في سرد الخبرين فكان الخبر الأول يتعلق بإعلان "المسوؤلين الآمنين الاسرائيلين قلقهم تجاه رد الفعل الأردني على صفقة القرن" والخبر الثاني كان تصريحات الاتحاد الأوروبي الملفته حول "عدم انسجام صفقة القرن مع المعايير الدوليه" وتلخصت بحديث الممثل الأعلى للشؤون الخارجيه جوزيف بوريل "حول التزام الاتحاد بحل الدولتين"، فماذا يعني تقاطع هاذين الخبرين في ظل التطورات الاخيره في المنطقه.
اذا اسقطنا عامل التوقيت على الخبرين نجد أنهما تقريبا تزامنا سويا مما يعني من واقع العلاقه الاوروبيه - الاسرائيليه تعتبر تصريحات الاتحاد الأوروبي تحول مفاجأة في الموقف الاوروبي ضد الخطوة الامريكيه بإعلان صفقة القرن وذلك ليس من باب كسب الود العربي او مغازلة الجانب الفلسطيني دبلوماسيا، بقدر ماهي رد مباشر على الرئيس ترامب الذي اغضب الدول الاوروبيه بقضيتين وهما:
اما فيما يتعلق بالقلق الاسرائيلي من رد الفعل الأردني فهنا لاتعني إسرائيل ان هناك مؤشرات على رد عسكري او امني يلوح في الافق وانما ما ظهر في العبارات المبطنه للمسؤولين الاسرائيلين ان الجانب الأردني لايزال يبدي تعنت وإصرار واضح على التمسك بثوابه الاساسيه حول الملف الفلسطيني ويظهر ذلك من خلال التصريحات المتكرره من قبل رأس الهرم في الدولة جلالة الملك بلائاته الثلاث وكلا التي عجزت الظروف المحيطه بالأردن وقساوة المشهد الاقتصادي الداخلي عن تغييرها، بالاضافه إلى الخطوة التي لم تكن محسوبه من الاسرائيليين والتي تجسدت بالتقاء الدبلوماسيه الاردنيه مع وجهة النظر الاوروبيه حول ملف القدس وحل الدولتين، مما جعل إسرائيل تفكر مليا بأنها باتت منفرده في حلبة الرئيس الامريكي ترامب، وليس الإدارة الامريكيه جميعها لان هناك من يرفض التصرفات الاحادية لترامب من الإدارة نفسها،
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