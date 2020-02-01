الرئيسية | مقالات العشوش يكتب: قانون حقوق الطفل ترف تشريعي فاضح

بقلم : د. عبد الحليم العشوش مرة أخرى يحاول البعض العبث بمنظومة الأسرة المجتمعيه ومرة أخرى نجد البعض يريد أن يقحم نفسه فيما لا لزوم له

بتنا اليوم والبعض يريد أن يستحدث منظومة قوانين لا تعدو عن كونها ترف تشريعي وليس مقصوده منها سوى انها استجابة لاتفاقيات غريبه عن المجتمع حيث اننا كمتخصصين لم نجد حقا على فرض وجوده الا وهو مغطى في قانون الأحوال الشخصية الأردني وهنا تطرح الاسئلة الواحد تلو الاخر هل سيكون لكل فئة عمريه قانونها هل سنشهد قانونا للشباب وهل سنشهد قانونا خاصا بالكبار وهل سيتم استحداث قانونا للمرأة.

عن أي فلسفة تشريعية تتحدثون واي انسجام مع الحاجات المجتمعية.

انني اتحدى كل داع لإيجاد مثل هذه القوانين ان يكون هناك سببا موجبا للقانون وإنما هي طريقة لشلل أحكام مستقرة في القانون

وظني ان مقترح هذا القانون قانون حقوق الطفل مقترح مترف فيه ومن المفارقات المضحكه مافيه انه لم يأت على قانون الأحوال الشخصية بذكر رغم إجماع الجميع على أنه قانون عصري متطور ألم بكل جوانب الأسرة من صغيرها لكبيرها.

إن مقترح قانون حقوق الطفل يحمل دورا غامضا ولا يؤدى ادوارا فاعله وقد آن الأوان لهذه المنظمات الغريبه عن قيمنا ومبادئنا ان تكف يدها عن جلب التأنق الزائف والمستلب إلى مجتمعنا فالحاجة الملحة الان هي في المحافظة على الاستقرار المجتمعي بكافة أشكاله

إن قانون حقوق الطفل المقترح ليس ذا حاجة ملحة ولا ضرورية وإنما ترفا تشريعيا بامتياز تختفي اثاره بعد الحصول على تمويل من هنا أو هناك ويكفي هذا القانون انه قانونا مترددا ويتجاوز احكاما جازمة ويربك الجميع بدءا من الأسرة وصولا الى سيادة الدولة وكل ذلك دون مبرر او سبب موجب ولذلك على الجميع مجابهة من يريد اضاعة وقته في استقرارنا



رئيس جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر