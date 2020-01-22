|
الطراونة يكتب: زيارة الملك للجنوب
بقلم : أ.د إخليف الطراونة
جرياً على نهجه الهاشمي الموروث في تفقد أبناء شعبه عن قرب ،والاستماع اليهم في أماكن تواجدهم، جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى الجنوب القابض على الجمر والذي ما زال وسيبقى وفيا للعهد كما كان موئل الثوار وحامي الحمى . الجنوب الزاخر بالموارد الطبيعية التي حباه الله بها من فوسفات وبوتاس وموانىء وغيرها الكثير تشكل ما نسبته 70 -75%من ثروات المملكة. الجنوب الزاخر بالسياحة، العقبة ثغر الأردن الباسم والبترا درة الأردن السياحية والمعمارية ووداي القمر بكل جماليته . الجنوب المليء بالثروات المائية (الديسي وغيره) ومشاريع الطاقة البديلة والصخر الزيتي .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|