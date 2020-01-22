الرئيسية | مقالات فساد كبير في تصليح السيارات ومبيعات قطع المستعمل

بقلم : تحسين التل موضوع خطير وفي غاية الأهمية: من يسمح للمواطن أن يستأجر محل تصليح دون أن يكون حاصل على شهادة وخبرة في تصليح السيارات... سؤال موجه الى من يهمه الأمر.



كتب تحسين التل:- تتعرض السيارات الى العديد من المشاكل الميكانيكية، خصوصاً السيارات المستعملة، وبعض السيارات الحديثة، وذلك عائد الى أسباب كثيرة، أهمها؛ نوعية الشوارع التي تسير عليها السيارات، ومصنعية السيارات إذ ليست كل الماركات تشبه المرسيدس أو البي أم أو الجاغوار على سبيل المثال لا الحصر.



نتحدث في هذا المقال عن عدة نقاط تتعلق بالشوارع التي تسير عليها السيارات الحديثة والمستعملة، فالشوارع الرديئة تُنقص من عُمر السيارات الحديثة، وتعمل على تخفيض ثمنها عند البيع، والسيارات الرديئة تؤثر على البيئة، وتساعد في تدمير الشوارع، إضافة الى التأثير المباشر على الإنسان نفسه، إن كان قائداً وراكباً للسيارة أو يسير على قدميه.



النقطة الثانية؛ بعد أن تعمل الشوارع الرديئة على تقليص عمر السيارة الحديثة كما أشرنا، وتدمير السيارة المستعملة، يضطر مالك السيارة للذهاب الى المدينة (الحرفية) لتصليحها، وهنا مربط الفرس.



قبل أن نصل الى مربط الفرس علينا أن نضع جملة من الحقائق أمام القارىء، تتعلق بالشوارع وما تفعله البلديات في الأردن من إنشاء الميادين الكبيرة والصغيرة أو المطبات المرتفعة كأنها التلال على الشوارع، وما تتركه الحفريات من مناهل مفتوحة، وحفر عميقة ربما تبتلع الحفرة الواحدة منها سيارة بالكامل.



الشوارع الداخلية في المحافظات الرئيسية لا تصلح لأن تسير عليها البغال والحمير، فهي مسفلتة منذ عشرات السنين بطرق تسمح بتجمع المياه، فتشكل مستنقعات ومصائد للسيارات والمارة.



الشوارع تحتوي على آلاف الحفر، والمطبات، والميادين العبثية التي عملت على زيادة تدمير السيارات، وزيادة نسبة الأزمات المرورية بشكل مخيف، وزيادة نسبة الحوادث المرعبة على طرقات المملكة، إذا ما علمنا أن الشوارع الخارجية مسؤوليتها تعود لوزارة الأشغال، والشوارع الداخلية؛ للبلديات.



ننتقل الى الجزء الآخر من العملية المتكاملة بين الشارع والسيارة؛ المدينة الحرفية في المدن والمحافظات:



تنقسم المدينة الحرفية أو الصناعية كما يحب البعض أن يطلق عليها، الى عدة أقسام:



القسم الأول: محلات بيع القطع - جديد ومستعمل.



القسم الثاني: محلات تصليح المركبات على اختلاف أنواعها، منها: محلات الميكانيك، والحدادة، ودهان السيارات، وصولاً الى تصليح وتغيير العجلات.



عندما تدخل السيارة المراد تصليحها المدينة الحرفية، تبدأ عملية الفساد، حيث يتفق الميكانيكي مع صبيانه على تشليح السيارة، ونزع القطع الحديثة منها وتركيب قطع منتهية الصلاحية، وإذا كان الخطأ الموجود بالسيارة صغير ولا يحتاج الى عمليات جراحية يخترعها الميكانيكي للنصب والاحتيال، تبدأ عملية إقناع الزبون بضرورة شراء قطع مستعملة لأنها أصلية، وبعد أن يوافق مالك السيارة ويترك هذا الأمر للميكانيكي، عندها؛ يدفع ثمن القطعة أضعاف سعرها الحقيقي، وربما يتجاوز ثمنها ثمن القطع الأصلية (الوكالة).



بعض السيارات ونتيجة لسوء التصليح يخسر أصحابها مئات الدنانير، لأن الذي أشرف على تصليحها ولد أو ميكانيكي مزيف لا يعرف كيف يصلح العطل، وربما لا يعرف أين يكمن العطل في المحرك، إنما يتدربون عليها لتصليح غيرها فيما بعد، لقد خسرت ألف دينار مرة واحدة بعد أن تم تدمير محرك سيارتي، فاضطريت الى نقلها (بالونش) الى عمان لتغيير المحرك، ورفضت تقديم شكوى بحق الميكانيكي لأسباب إنسانية.



هذا نداء الى الجهات المسؤولة عن الشوارع وأخص هنا البلديات، نتمنى على المجالس البلدية المنتخبة أن تتقي الله في قراراتها، وأن تحافظ على بنية الشوارع التحتية، والاعتماد على المطبات، والميادين الوهمية، وإغلاق الحفر والمناهل، وترقيع الشوارع إذا لم يكن بالإمكان استحداث خلطات اسفلتية مكلفة.



نتمنى على الحكومة أن تفعل قانون محاسبة أصحاب محلات تصليح السيارات، ومراقبتهم من خلال مفتشين لديهم خبرة في أعمال الميكانيك، يقومون بعمل جولات تفتيشية على السيارات، والقيام بفحص السيارة عند تغيير القطع الجديدة والمستعملة، والتأكد من تغييرها أمام الزبون، إذ لو تم هذا الأمر لما كان هناك غش في بيع القطع، وغش في التركيب، وغش في سعرها الحقيقي.



أنا أقصد هنا محلات بيع القطع المستعملة التي يصل سعر القطعة الواحدة منها أضعاف سعرها الحقيقي، وضعف سعر الأصلي (الوكالة)؛ لذلك ومن هذا المنبر أوجه ندائي الى البلديات، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، أو أي جهة تقع محلات بيع القطع المستعمل، ومحلات التصليح ضمن اختصاصها؛ للعمل على مراقبة هذه المحلات، وإرسال مفتشين من ذوي الإختصاص لمراقبة عمليات بيع القطع - الجديد والمستعمل، وتصليح السيارات بأيدي خبراء حصلوا على شهادات في الميكانيك، إذ لا يجوز لكل من هب ودب على المهنة أن تسمح له الدولة بأن يفتتح محل تصليح سيارات ويمارس الشغل ويدمر أملاك الشعب... هذا حرام ولا يجوز، ويجب أن يكون هناك عقاب رادع، وتحمل مسؤولية أي عطل ينتج عن التصليح حتى يكون عبرة لغيره من أهل النصب والاحتيال.



للعلم يوجد في المدينة الحرفية - إربد، أكثر من عشرة آلاف محل تصليح وبيع قطع سيارات ومهن عديدة أغلب أصحابها لا يملكون شهادات لممارسة المهنة، سوى رخصة محل من البلدية، وما يقاس على إربد يمكن أن يقاس على بقية المدن.



لو قامت الحكومة بتنظيم المهنة بالشكل الصحيح، ستحقق أمرين، الأول: دخل بملايين الدنانير، والأمر الآخر: حماية ممتلكات المواطن من العبث والسرقة والتخريب.



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