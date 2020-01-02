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الطريق... الورود والأشواك
بقلم : الاستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
إن الطريق مسار نسلكه ويختلف من حيث السهولة أو الصعوبة من مكان لآخر، فأحيانا يكون مستويا وسهلا وأحيانا أخرى يكون متعرجا وصعبا، وبغض النظر عن ماهية الطريق إلا أنه مسار نسلكه أحيانا بإرادتنا وأحيانا أخرى بصفة إجبارية، ومهما كانت الصفة التي نعبر بها، إلا اننا ننطلق من خلاله من مرحلة إلى أخرى، وقد يكون محفوفا بالورود وأخرى بالأشواك، وحيث تتواجد الورود، تتواجد معها الأشواك لحمايتها. فلا وجود للورود بدون أشواك. ومن هنا لابد أن تكون المرحلة التي يخيل لنا بأنها سهلة، محفوفة بالأشواك والمخاطر.
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