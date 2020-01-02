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معالي يوسف العيسوي الإختيار الأمثل
بقلم : د.هاني العدوان
تشرفت اليوم السبت في لقاء خاص مع معالي السيد يوسف العيسوي ابو الحسن، في مكتبه في الديوان الملكي العامر ، وجاء اللقاء استكمالا للقاء المدينة الرياضية مع عدد من ابناء عشائر البلقاوية.
المتتبع لهذه اللقاءات يستشرف الاهتمام الكبير من لدن معاليه وبتوحيهات ملكية لكل صغيرة وكبيرة تهم الوطن والمواطن
احيي هذا الرجل بكل ما تحمل التحية من معاني واثمن جهوده الوطنية المتواصلة بكل عزم وإصرار وإخلاص
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