معالي يوسف العيسوي الإختيار الأمثل

تشرفت اليوم السبت في لقاء خاص مع معالي السيد يوسف العيسوي ابو الحسن، في مكتبه في الديوان الملكي العامر ، وجاء اللقاء استكمالا للقاء المدينة الرياضية مع عدد من ابناء عشائر البلقاوية.

المتتبع لهذه اللقاءات يستشرف الاهتمام الكبير من لدن معاليه وبتوحيهات ملكية لكل صغيرة وكبيرة تهم الوطن والمواطن

ووجدت آذانا صاغية وعقولا مفتوحه وصدور رحبة تقبل النقد وتستوعب الأفكار وتدوين لكل ملاحظة للوقوف على المشاكل والقضايا التي يعيشها الوطن والمواطن ومعالحتها وفق الخطط والتوجيهات الملكية .

اللقاء وإن أخذ الطابع الشخصي إنما كان الاهتمام الكبير بمصالح الوطن وضرورة مشاركة النخب والطاقات والكفاءات المهمشة وإبداء آرائها بكل شفافية كان واضحا ، مما يؤكد حرص القيادة الهاشمية على ضرورة تصحيح النهج

ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد واستئصال جذورة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في وطن معافى كما نصبوا له جميعا .

معالي ابو الحسن، كان اختيارا ملكيا سليماً لرئاسة الديوان الملكي العامر ، فشرع أبواب بيت الأردنيين برحابة صدر

وسماع صوتهم وتلبية مطالبهم ومشاركتهم في تفعيل أداء مؤسسات الدولة من خلال ما يطرح من أفكار بناءة

احيي هذا الرجل بكل ما تحمل التحية من معاني واثمن جهوده الوطنية المتواصلة بكل عزم وإصرار وإخلاص

وحفظ الله الوطن واهله وقيادته الهاشمية المعطاءة.