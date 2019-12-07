وطنا نيوز -"مافيا الإعلام " و سوق تجار الكلام .

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"مافيا الإعلام " و سوق تجار الكلام .
بقلم : الصحفي خلدون عبدالسلام الحباشنة .
لماذا تتراجع الأقلام ؟ أو لنقل معظمها ، الإجابة العلمية الدقيقة على هذا السؤال تستدعي البحث في الخصوصية الثقافية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية لحامل القلم في واقع بات في اتجاه واحد هو السيطرة والتحكم والاحتكار وتأكيد فاعلية القوة " المالية " على القوة "الذهنية"
في الوعي الفلسفي العام يحسب الصحفي والإعلامي على فئة المثقف المنتج للأفكار والنظريات المعبرة عن ما يدور في المجتمع ، وهو ما يجعله في مواجهة مباشرة مفروضة عليه مع " السلطة " مع المسؤول لكننا وللاسف تنازلنا عن وظيفية ثقافية هي أرضية الصحافة للقبول بدور
الصحفي والإعلامي ليس شاعرا ! وان كان الشعراء افضل حالا ربما لأنهم احيانا يقدمون نبوءة قد تتحقق ،
ازدواج الشخصية خلق تعارضات متناقضة ، وحاجز الخوف خلق ازدراءا وتنمرا وسطوة ليست سوى جانبا من أعراض سقوط هدفنا في أيدي متنفذين سياسيين واقتصاديين ينفذونه على النحو الذي يريدون ، في الاردن كما في العالم العربي برمته فوضى الاسم واللقب في الاعلام أنتجت مجرد عناوين فنية تستهدف خلق الأثر العاطفي لدى الناس .
أزمة الصحافة الورقية ، غياب النقابة ، تزايد أعداد الصحف والمواقع الإلكترونية ، انتخابات مجلس نقابة الصحفيين المقبلة ، تحليل هذه العناوين آخذ بالتزايد هذه الأيام ، حتى اسماء من يطروحون أنفسهم لمجلس نقابة الصحفيين يجري تحليل مكنوناتها لكن للاسف على أرضية النفع والفائدة والعلاقة الشخصية في كشف مباشر عن غياب البنية التنظيمية النقابية في التفكير .
يجب علينا أن نعي أن حياتنا المعيشية اولا تتغيير عندما نعي قيمة وأهمية وموثوقية ما نقوله كصحفيين !
مشروع هيكلة الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية يعتبر مشروعا إعلاميا اصلاحيا ، رأت فيه قوى الشد العكسي ترفا لا يمكن تطبيقه هذا على المستوى الرسمي ، على المستوى الخاص في الاعلام تتفاعل تناقضات الذات بشكل كبير ، ولهذا سنبقى تائهين في غابة وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأي منطق علمي أو قيمي وتبني استراتيجيتها على حسن النية لدى الجمهور .
المباديء الأصولية للإدارة في الصحافة باتت مفقودة ، رغم أنها هي الوحيدة التي تكفل حماية الناس من النشر والكتابة والقول غير المسؤول الذي يؤسس لحكم عاطفي يؤدي إلى تجاوز التقديرات الحقيقية الى أخرى مشوهة ، في النهاية نحن بحاجة ماسة إلى العودة إلى الطريقة الأفضل للفهم الجماعي لكوننا أعضاء نقابة عبر نماذج الخدمة العامة لجمع الطاقات المتنوعة والمشتتة وتركيزها للوصول إلى مرحلة تجاوز المعضلات المزمنة التي حولتنا جميعا الى مجتمع متكسب في سوق كبير للكلام .
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