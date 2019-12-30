الرئيسية | مقالات هزة غربال

بقلم : رضى خضر الفران

تحليل لبعض الأسباب التي أدت إلى انتشار الرذيلة في شوارعنا وتحديدا الفيديو الخير الخادش للحياء السبب وراء الفيديو الخادش الذي جرى تصويره وبثه هي:

أولاً: الأحوال الاقتصادية التي تدفع بالشباب إلى عدم الزواج,

ثانيًا: البطالة

ثالثًا: ارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور وكثرة طلبات أهل الزوجة والزوجة يؤدي للعزوف عن الزواج ولأن الجنس حاجة وغريزة مثلها مثل باقي الحاجات والغرائز لدى الإنسان والحيوان والنباتات على حد سواء فيلجا البعض إلى مثل هذه الممارسات أو اللجوء إلى بنات الليل والممسوسات ، فرجاءً أيها الإباء والأمهات أيتها الفتيات رفقنَّ بمن يأتي طالبًا الزواج خففوا عليه وبلاها تسريحة الشعر عند سمية وغيرها المكلفة والتي تتراوح تسريحة العروس لأكثر من 500 دينار وبلاه فستان الفرح أبو 1000 دينار من شو بيشكي فستان ابيض سمبل بسيط بالعكس بتقدري تلبسيه بعدها وبلاه العرس بفندق 5 نجوم والعشاء للمدعوين حفلة بسيطة في بيت والد العريس أو في صالة بسيطة والدعوة تكون مقتصرة على أهل العروسين والمقربين وعفش البيت الواوو ما كل يوم الموضة بتغير ويتغيروا آه ونسيت الذهب وووو.

رابًعا: ارتفاع أعداد البنات غير المتزوجات لفوق سين 35 عامًا والسبب انه النسوان ما بدها زوجها يعدد ويحضر لها ضرة تنافسها - على حد قولها بزوجها- - ربنا عندما شرع وحلل التعدد كان له حكمة وحكمته ليست بقهر النساء ولكن من اجل حفظ نسيج المجتمع ومنع الزنا والانحراف والشذوذ الجنسي بين الذكور والنساء وهذه الضرة التي سيتزوجها زوجك ليست عدوة أو أن زواجه من أخرى هو إهانة لكِ أو إنقاص من قدرك أيهما أفضل ان تكون لك ضرة أم يكون لزوجك خليلات يواعدهن ويقضي وطره منهنَّ ناهيك عن الأمراض التي ستجلب لك صدقوني الأصل في الزواج هو التعدد والواحدة هي الاستثناء وارجعوا تمعنوا في أية التعدد .

وأخيرًا همسة في إذن كل امرأة ترفض أن يكون لها ضرة أقول: ضعي نفسك مكان تلك المرأة التي تأخرت في الزواج فقط واشعري بمشاعرها وحاجاتها ونظرة المجتمع لها .

وكلمتي ما قبل الأخيرة لمراكز حقوق المرأة والاتحاد النسائي وغيره من دعاة تحرر المرأة الذين يقولون جسد المرأة هو لها ولها حرية التصرف به ومن يبيحون إقامة العلاقات الجنسية خارج نطاق مؤسسة الزواج ودعاة المساكنة وغيره أقول اتقوا الله نحن مجتمع عربي إسلامي السواد الأعظم لهذا الوطن مسلمون والإسلام يحرم كل ما جاء باتفاقية سيداو الملعونة .

وأخر كلمة أوجهها لحكومة النهضة شفتوا أخر الانفتاح يا حكومة الصلعان

#شوي_شوي علي بالانتقاد وخصوصًا من النساء

#الله_المستعان

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر