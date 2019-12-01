الرئيسية | مقالات اجهزتنا الامنية والعسكرية......وقفة احترام ومحبة

بقلم : المهندس هايل العموش عندما نتحدث عن الاجهزة الامنية و الجيش العربي الاردني فان الفخر والاعتزاز والكبرياء والامن والامان والزهو ببلدنا هي القواسم المشتركة لهذه الاجهزة الامنيه و الجيش العربي الذي بة نفخر ونعتز امام كل العالم لما لة من سمعة عالمية كبيرة رسمت على صدور الاردنين لما قدمة جيشنا واجهزتنا الامنية من تضحيات على امتداد التاريخ الاردني.

ان جيش الاردن القوي واجهزته الامنية الشجاعة تعيش مع الوطن والمواطن حبا ووجدانا والقا تدافع بقوتها و عزيمة جنودها عن أي عدوان يهدد الاردن لا قدر الله. من اربد عروس الشمال الى الكرك الابية مرورا بالبقعة وقبلها عمان العاصمة التي ستبقى باذن الله شامخة شموخ ابناء الاردن وجيشة وأجهزته الامنية وقيادتة عكست الصورة الناصعة عن الاردن وشعبة واجهزتة الامنية .

ان الاجهزة الامنية والعسكرية في الاردن ادارات متطورة شفافة واضحة تشارك الناس في كل تخوفاتها وابوابها مفتوحة لكل مواطن فالأجهزة الامنية الاردنية بكل اداراتها تعمل بوضوح الشمس وتواكب التطورات العالمية بكل اقتدار ويجب ان يظل هذا التوجة دليل على اننا في الاردن نعمل على الوصول الى دولة متحضرة بكل المفاهيم والاعراف وان سيادة القانون هي الفيصل الحقيقي في أي قضية او أي انتماء أي شخص لوطنه بدون أي ان يكون هناك أي اعتبارات اخرى تخالف العدالة والشفافية.

ان أي خطاء يحصل هنا او هناك من أي منتسب لقواتنا المسلحة او اجهزتنا الامنيه فهو قضية عادية في ظل وجود قوانين تطبق على المسي وليس القضية تصيد الاخطاء اواثارة أي قضية بسيطة بهدف اثارة البلبة بدون أي داعي لاهداف قد تخدم ناس مغرضين لاسمح الله.

ان معادلة هذا الوطن الي تقول أن الاجهزة الامنية والعسكرية هي بكل المفاهيم صمام امان لقوتنا ويجب ان نحافظ عليه بكل الطرق ومهما كانت التحديات كبيرة .



ان الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية على ارض الوطن تؤكد ان المؤسسة الامنية تعتبر ركيزة اساسية في استقرار الوطن وبنائه وحمايته وان كل ابناء الوطن يقدرون الدور الكبير الذي تقوم بها اجهزتنا وابنائه وان ما تتعرض له الاجهزة الامنية وقواتنا المسلحة من مخاطر عالية اثناء اداء واجبها المقدس في كافة قضايا الوطن يلقي عليها وعلينا عب كبير في المحافظة عليها بكل الوسائل .

ان زيادة الرواتب وتقديم الحوافز والتدريب وتامين كافة وسائل النجاح والتفوق للاجهزه العسكرية والامنية صمام امن وامان الاردن وشعب الاردن هو حقا وطنيا يجب ان نتسابق جميعا لتامينه لهم ليشعر المواطن الاردني بان الجميع فريق واحد كل ضمن مجال اختصاصة وان يكون الاحترام والثقة المتبادلة تسود تطبيق القانون بعداله وشفافية ووضح تام وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهذا المجال وهم احق من اصحاب البطون المنتفخة من خيرات البلاد وهم احق من اصحاب الرواتب العالية واصحاب الامتيازات الذين لم يقدموا لهذا الوطن وقيادته اي شي وهم احق من الذين نهبوا ملايين الدنانير من ثروات الاردن ولازالوا ينعمون بهذه الخيرات وهم لا يقدمون للوطن اي شي وهم احق من كثير من وارثي المناصب والمراكز المتقدمة وهم لم يقدموا ولن يقدموا اي شي لهذا الوطن وشعبة وقيادته. , ان الاردن وطننا وملاذنا بعد الله وعلى الجميع الواجب الديني والوطني بالمحافظة علية بالمهج والارواح. حمى الله الأردن وشعب الاردن واجهزتة الامنية وقواتنا المسلحة المرابطة والحامية لتراب الاردن وامنة والله اسال ان يحفظ الجميع من كل مكروة

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر