من الجامعة إلى اللحد!

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بقلم : الدكتورة نجوى خصاونة يغدو المرؤ إلى عمله صباحاً يحلم بمستقبل يحقق ما يعجز أن يكون حاضره الآتي! فتنفرج أساريره فرحا بملاقاة ترقية أو ما شابه من شؤونه الجامعية. غير أن الأمر مختلف تماما عندما يتقدم العمر بالاستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية الأردنية ؛ فهو لن يغادرها وهو يلوح لزملائه أملا في عطاءهم الآت! ولن يسمع منهم كلمات ثناء شافيات لما قدم ولما أعطى؛ لأن تعيين أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات الأردنية الحكومية أبدي مختوم بأجالهم ! كم منهم ذهب إلى محاضرته ولم يرجع إلا خبرا حزينا يردفه محبوه ب الله يرحمه! ويخرج من جامعته محمولا !

من ذاك الذي جعل الجامعات الحكومية الأردنية حضنا باردا! من ذاك الذي أعجزها ، فلم تدرج بالعالمية بعد! ولم تخط واسعا في البحث العلمي! من ذاك الذي يجرؤ على شيخوخة الحوار والقرار!

إن عطاء المدرس الجامعي جبال شامخة بذاكرة طلبته وجليل علمه محفورا خلقا كريما وشيمة لن تنتزعها أكف الزمن مهما تقادمت!

فأين الحكمة في مخالفة القانون المدني للدولة الأردنية وجعل تعيين عضو هيئة التدريس ينتهي بوفاته غالبا!

لطفا وفضلا ! كم من أستاذ جامعي لفظ أنفاسه في محاضرته وبين طلابه! ألا ترون المسافة بين أعمارهم وأعماركم! ألا ترون مقدار الاختلاف والقولبة ! ألا ترون أنكم الأجداد وهم الأحفاد! أأنتم أكثر علما من ذاك العربي الذي قال:إن الثمانين وبلغتها -قد أحوجت سمعي إلى ترجمان!

اعتذر فشهاداتكم خرجت من أرحام غربية لا علم لها بما قاله العرب ولا بما لم يخف عن العجم.

وإني على ثقة أن الله لن ينسانا نحن العرب من واسع فضله.

نجوى خصاونة/ أستاذ مشارك

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