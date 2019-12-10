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من الجامعة إلى اللحد!
بقلم : الدكتورة نجوى خصاونة
يغدو المرؤ إلى عمله صباحاً يحلم بمستقبل يحقق ما يعجز أن يكون حاضره الآتي! فتنفرج أساريره فرحا بملاقاة ترقية أو ما شابه من شؤونه الجامعية. غير أن الأمر مختلف تماما عندما يتقدم العمر بالاستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية الأردنية ؛ فهو لن يغادرها وهو يلوح لزملائه أملا في عطاءهم الآت! ولن يسمع منهم كلمات ثناء شافيات لما قدم ولما أعطى؛ لأن تعيين أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات الأردنية الحكومية أبدي مختوم بأجالهم ! كم منهم ذهب إلى محاضرته ولم يرجع إلا خبرا حزينا يردفه محبوه ب الله يرحمه! ويخرج من جامعته محمولا !
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