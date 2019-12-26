الرئيسية | مقالات هل وصلت رسالة الملك للمفسدين العابثين بأمن الوطن

بقلم : جهاد أحمد مساعده

يَصِرُ الملكُ عبدُ الله الثاني – حفظَه الله- على اجتثاثِ الفسادِ من جذوره، فجاءَ التعديلُ الحكومي في حكومة دولة الرزاز، بإسناد بعض الحقائب لوزراء من القيادات الشابةِ التي تمتلكُ الكفاءة ومعروفة بالنزاهة، خير دليل على إصرار الملك على استئصال الفساد من جذوره وبتر أذرعه الممتدة في مؤسسات الدولة.

إن ما يشهده الأردن الآن من إحالة رؤوسٍ كبيرةٍ تولت مناصب المسؤولية إلى القضاء، رؤوس ذات بطون عفنة خانت الأمانة، وحنثت بالقسم أمام الله إنما هو إلا غيض من فيض، وهذا ما أشرت إليه في بعض المقالات السابقة، بأن القيادة الهاشمية لن ترضى أبدًا بالعبث بأمن الوطن واقتصاده، وأن رؤوسًا كبيرة بفسادها مهينة بفكرها تبؤات مناصب سلطوية، فأضاعت الأمانة وتشربت الخيانة حان أوان اجتثاثها.

إن الوزراء في هذه الحكومة يقع على كاهلهم كسر ظهر الفساد، والقضاء على قواعده، فهو ما زال مستمرًا في بعض مؤسسات الدولة نتيجة لتشابك بعض المصالح بين أيدي الفاسدين الذين يشرعنوا الفساد في ضوء مصالحهم.

إن المسؤولين الذين لا يعرِفُون في الحياةِ إلا سلب المال العام ليسوا إلا جُرثومةَ سلٍّ في جسمِ الوطن، فهؤلاء يرددون كل يوم في صلاتهم "اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم"، وبعد الانتهاء من صلاتهم عدوهم كل إنسان مستقيم، وحبيبهم كل أفاك أثيم، ولص ومختلس يسرقون ويهمزون ويلمزون، فأقسم بالله عليكم أي صراط أنتم سالكون، وأي دين أنتم تتبعون.

إنَّ لصوص المال لا يختلفون عن لصوص الأعراض فهم أشد شرًا وأشد خطرًا على الوطن، فهم ينالون من كل إنسان صادق شريف يقف عائقا أمام مصالحهم الشخصية ينالون من سمعته، ويشوشون عليه، فمن هؤلاء الفاسدين مَن يحمل الإسلام اسمًا، بعيدًا عن منهج الإسلام ممارسًا للكفر في أفعاله، متظاهرًا بالإصلاح، فهو عارفُ لحقيقة نفسه بأنه طالح في فكره وسلوكه لا يسعى إلا لتحقيق مآربه.

إن الملك – حفظه الله- لم يرَ أضَل ممن سرق المال العام، وغَشَّ الناس، وخان الأمانة والوطن، فهو - حفظه الله – قد وجه رسائل جلية المعاني، واضحة البيان، رسائل لا تستثني أحدًا من المساءلة والمحاسبة.

رسائل حزم إلى أولئك المشككين في الدولة والقيادة، الممارسين لعمليات الفساد، الخائنين للأمانة، فهؤلاء البائعون لضمائرهم الذين يضعون على وجهوهم الأقنعة المزيفة والمساحيق الملونة، يتجملون بحب الوطن وهم من يطعن الوطن بخنجر فسادهم.

إن رسائل الحزم الملكية كرست نهج الدولة في محاربة الفساد فلا حصانة لفاسد، وإن الفاسدين هم الوجه الأخر من التطرف والإرهاب.

إن منظومة الفساد في بعض مؤسسات الدولة تعيد تشكيل نفسها وتطور أساليبها لتصبح أكثر تنظيمًا لممارسة عمليات النهب والسلب، بل إن المماطلة لدى هذه المنظومة في إخفاء بعض الملفات ومحاولة طيّها أدَّت إلى الكثير من التشكيك بجدية محاربة الفساد لدى كثير من الناس.

رسائل الملك صريحة فهي لا تستثني أحدًا من الذين أوصلتنا أفكارهم وقراراتهم إلى تفشي البطالة بين الشباب، وتراجع النمو الاقتصادي، وزعزعة الثقة بين الشعب والقيادة.

رسائل لِمَنْ زرع اليأس بنفس المواطن الأردني، ومن يحاول إغراق مؤسسات الدولة بالفساد بحيث يصبح الفساد منهجًا منظمًا له قواعده وأصوله.

إن وجود وزراء ذوي كفاءة عالية يتصفون بالنزاهة في عملهم، لا يرضخون إلى واسطة مهما كبر حجمها، أنما هو دليل على إدراكهم لعظم تحمل المسؤولية، وعظم الأمانة أمام الله، وقسمهم اليمين الدستورية أمام الملك بالقيام بواجباتهم الموكلة إليهم حق القيام بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فتحمل المسؤولية أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة لمن ضيعها، وتاج الكرامة لمن أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها.

إن الثقة الملكية بالطاقم الوزاري يدل على إيمان جلالته بأن هؤلاء يمتلكون قدرة القضاء على الفساد، وتحقيق النمو والازدهار للوطن، فرسائل الملك وصلت للجميع، وعليهم التقاطها والعمل بها فقد وضعت كل مسؤول أمام واجباته بالمضي في طريق الإصلاح والقضاء على براثن الفاسد أينما وجد، لتكون هذه المرحلة من عمر الحكومة تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، فلا يمكن لوزير من الوزراء المضي بالإصلاحات، وتحقيق النمو والتطور في ظل وجود منظومة من الفاسدين تعرقل العمل وتفشل كل وزير بوزارته.

رسائل ملكية قدمت الدعم وأعطت الثقة واستنهضت الهمم؛ لبناء واقع جديد يتسم العمل به بالنزاهة والشفافية، فالرسائل الملكية رسمت خريطة الطريق لكل مؤسسات الدولة ضمن مشروع وطني للقضاء على الفساد، والانطلاق نحو العمل والإنجاز، فلا إنجاز ولا عمل في ظل منظومة مات ضميرها وباعت الوطن.

حمى الله الوطن وقيادته، وحمى شبابه من الفاسدين وطواغيت الفتن.

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