|
الخير باق في وطني
بقلم : الكاتب الدكتور عماد مفلح الحسبان
شهد الوطن في الايام القليله التي خلت مشهدا من اروع مشاهد الخلق الرفيع ,شهد الوطن نموذجا رائعا من نماذج تاّلف القلوب والموده بين ابناء الشعب , قبل يومين اعلن أول ميسر اردني عن العفو عن ديونه لمعسرين ورفع عنهم الدين وكف عنهم التقاضي لوجه الله تعالى واحتسب دينه كله صدقة لله تعالى , ثم تلته اعلانات ما زالت مستمره من اخرين اعلنوا اسقاط ديونهم عن الغارمين المعسرين , ان صفحات التواصل الاجتماعي وخاصه الفيسبوك مضيئة بنجوم هذه الاخبار والاعلانات التي ان دلت على شيء انما تدل على ان الخير ما زال باق في وطني ما دام هناك اناس قلوبهم طيبه وعقيدتهم نظيفه لا يرتجون من هذه الدنيا الا وجه الله تعالى, العفو عند المقدره من اروع الاخلاق واكثرها رقيا وسموا , فهنيئا للوطن بهولاء الاطياب الكرماء من ابناء شعبه , ان ما قدمه هؤلاء من عفو وتجاوز عن الدين للمعسرين هو لبنة اساسيه في تماسك المجتمع وعنوان لقوته واشهار امام العالم اننا ما زلنا نحب بعضنا وندعم بعضنا واننا اقوياء كرماء وان اخلاقنا وقيمنا بكل منظومتها ما زلت تستمد قوتها من عقيدتنا السمحه ومن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , و يعتبر العفو والتسامح من جملة الأخلاق الفضيلة الحميدة التي تُضفي على صاحبها الكثير من الهيبة والألق , العفو عن الناس زهرة في بستان الأخلاق الفاضلة، وهي زهرة عطرة الرائحة وزكية تبهج القلوب والانفس والارواح .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|