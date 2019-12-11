الرئيسية | مقالات نتنياهو ملك إسرائيل الـ 20 !! 1-2

بقلم : محمد داودية توالى على «مملكة إسرائيل» تسعة عشر ملكًا جميعهم أشرار، منهم ناداب بن يربعام وأيلة بن بعشا وزمري، وياهورام بن أخآب وزكريا بن يربعام وشلُّوم بن يابيش وفقحيا بن محنيم وفقح بن رمليا والشرير نتنياهو هو الملك رقم 20 لاسرائيل.

عانت إسرائيل ودول المنطقة من مئات الفاسدين الكبار. واتضح ان في اسرائيل قانونا يعاقب الفاسدين, وان في «بلاد العرب أوطاني» قمعا يعاقب الشعوب لا الفاسدين.

حل الربيع العربي فأعدم الفساد سياسيا، على رأي مازن الساكت، وكشف الأغطية عن الخمج والعفن، فأصبحنا نرى رؤساء دول ووزراء ونوابا وسياسيين واقتصاديين وعسكريين عربا، فروا الى المنافي او في المحاكم وخلف القضبان.

كشف المحققون الغطاء عن رؤساء اسرائيليين سابقين فاسدين هم: إيهود أولمرت وعيزر فايتسمان وأرئيل شارون و موشيه كاتساف. وعن وزير المالية السابق أبراهام هيرشزون. وعن أرييه درعي وزير الداخلية في حكومة نتنياهو.

نتنياهو غير.

ادين أو لم يدن، ستنخفض مقاعد حزبه إلى 32 او 31 وليس إلى 13 او 20، كما يجب، لو كان المجتمع الإسرائيلي يتحلى بالنزاهة والقيم والمثل السامية.

الانجازات التي حققها نتنياهو لإسرائيل، مذهلة. حققت كل ما يطمح اليه اليمين الصهيوني المتطرف.

وابرز تلك الانجازات اقرار قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي يعتبر من القوانين الأساسية ويعد بمثابة دستور لإسرائيل.

وقد نص القانون على ان «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل». وهو القانون الذي يطمح الى اخراج فلسطين من التاريخ، بعد نجاح اخراج نصف الفلسطينيين من الجغرافيا.

لقد مسخ نتنياهو الدولة الصهيونية العلمانية المدنية التي كانت هويتها حين اعلانها في 15 ايار 1948 وحولها الى دولة التمييز العرقية الدينية اليهودية.

حتى أبناء الطائفة الدرزية وهم الأقلية الأكثر اندماجا في المجتمع الإسرائيلي (130ألفا)، صدمهم القانون الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير.

انتخابات ثالثة في مطلع اذار المقبل لن تغير من بنية ومزاج المجتمع الإسرائيلي اليميني المتطرف. والذي أنتج المتطرف نتنياهو الكاذب الفاسد، سينتج زعيما سياميا شبيها مطابقا له في تطرفه ورعونته.

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