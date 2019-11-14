الرئيسية | مقالات الصويص يكتب: رئيس الوزراء الذي نريد

بقلم : فيصل الصويص لا أريد رئيس وزراء خريج هارفارد و لا وزير كان يعمل مديرا لشركة مايكروسوفت و لا أريد مستشارا كان يعمل في دبي أو نيويورك

اريد رئيس وزراء من الطبقه الوسطى التي نحن منها، اريد رئيسا يشبه هذا الوطن يعرف معان و الطفيله و الكرك و اربد

اريد رئيس وزراء كان راتبه لا يتجاوز ال ١٠٠٠ دينار و يعرف معاناة المواطن و لديه أبناء بالجامعه الاردنيه و اليرموك

اريد رئيس وزراء على الأقل بطلع بالباص و عاش بازمات السير التي تسبب الجلطه و يعرف مدى التأخير الذي يحصل

اريد رئيس وزراء حينما تصيبه الانفلونزا يذهب لاقرب مركز صحي حكومي

اريد رئيس وزراء أبناءه بمدارس الحكومه و ليس بالكينغز اكاديمي أو مدارس ال ٥ نجوم

اريد رئيس وزراء يجلس على طاولة السفره بعد يوم عمل طويل ويغمس قلاية بندوره مع القليل من الثوم و الفلفل الحار بعيدا عن الجمبري و الستيك

اريد رئيس وزراء بفهم علينا و بعرفنا بشتاق لكاسة الشاي بالنعناع و يشتاق لرغيف الخبز الساخن

اريد رئيس وزراء يفهم لهجة البدوي حينما يصدح بصوته المبحوح ليشكي معاناته لأنه لم يحصل على مكرمه أو إعفاء من هنا او هناك

اريد رئيس وزراء يفهم كلمات الشاعر حبيب الزيود و حيدر محمود من دون أن يهز راسه و كأنه كتب القصيده قبل الشاعر

عندها ستعود الثقه للحكومه و للمؤسسات، عندها سنتحمل الجوع و الفقر و المديونيه

عندها سنكون السند للوزراء و لن يحتاجوا لشعارات مثل النهضه و العقد الاجتماعي و لا حتى لحقك تعرف و لا ل ٣٠٠٠٠ فرصة عمل

عندها سيغطي الأب ابنه بالفروه و بجانبه صوبة الفوجيكا مع القليل من النبيذ البلدي و سينام الأب و هو يعلم بأن هناك مستقبل مشرق قادم لهذا الوطن.

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