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عدينات يكتب: أين تذهب اموال المنح الخارجية ولماذا العجز في الموازنة
بقلم : العميد المتقاعد احمد عدينات
الكل يعرف أن الموازنه العامه شقين هما الأيرادات والنفقات / لن نتحدث عن الأيرادات لانها تدخل في علم الغيب سواءً الأيرادات المحليه او المنح والهبات التي عسعسها العسعس خلال عمله وزيراً لوزارة التخطيط ، ومن المؤكد أن ايرادات الدوله تفوق المبالغ التي يصرح عنها في توقعات الموازنه العامه ولكن أين تذهب هذه الاموال علمها عند الله سبحانه وتعالى ، وكذلك المنح والمساعدات والهبات التي لا تُدرج أصلاً في ميزانية الدوله( الا التي يتم التصريح عنها )خاصه المساعدات التي تقدم للتعليم والنقل والصحه والبُنيه التحتيه ....
:- ما يهمنا الحديث عنه هو بند النفقات في الموازنه العامه والذي يتضمن شقين / النفقات الجاريه والنفقات الرأسمالية ...
:- موازنة عام ٢٠١٩ تم تخصيص مبلغ مليار و٢٤٢ مليون دينار للنفقات الرأسمالية / وتتضمن المشاريع التي تنفذها الدوله عن طريق وزارة الأشغال من طرق خارجيه وبناء مدارس ومستشفيات والبُنيه التحتيه / طبعاً لم تنفذ أية مشاريع باستثناء طريق الموت الطريق الصحراوي وهو منحه سعوديه / وبعض الأشغال على أثر حادثة البحر الميت ، ولَم يتم بناء مستشفيات او مدارس او اعمال بنيه تحتيه تُذكر / وللأمانة تم أستئجار مبنى كمدرسه في محافظة المفرق في عهد المعاني / مع العلم هناك منح من الأتحاد الأوروبي ٩٠ مليون يورو لبناء ٣٣ مدرسه ..
:- بتاريخ ٨/ ٩/ ٢٠١٩ قرر الرزاز إيقاف تنفيذ المشاريع المدرجة على بند النفقات الرأسمالية ..
:- السؤال أين ذهبت هذه الأموال المخصصه للنفقات الرأسمالية ؟؟؟؟؟
:- فيما يتعلق بمشاريع البُنيه التحتيه فان كل دول العالم بأستثناء الصومال تقدم لنا مساعدات ومنح لغايات مشاريع البُنيه التحتيه / ومن ضمن هذه المساعدات تغير شبكة المياه في محافظة الزرقاء كانت منحه أمريكيه بلغت ٢٧٠ مليون دولار نفذت بسبب رقابه امريكيه وبالرغم من ذلك كان هناك تلاعب .
:- آخر هذه المنح والمساعدات كانت من ألمانيا بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٩ حسب ما ذكر الأعلام الاردني قيمتها ٧٢٩،٤ مليون يورو / وكذلك الباقي من المنحه الماليه الامريكيه ٧٤٥ مليون دولار التي ستحول للخزينه قبل نهايه السنه الحاليّه من أصل مليار و ٥٢٥ مليون دولار ..
:- وللعلم حتى مشاريع الطاقه المتجدده وسخانات هاله زواتي الشمسيه التي تُريد بيعها للشعب بالتقسيط هي منحه من بنك الأستثمار الأوروبي ٤٥ مليون يورو بتاريخ ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩ ....
:- السؤال لماذا يوجد بند نفقات رأسمالية في الموازنه العامه وتخصص له مبالغ هائله ولا يتم تنفيذ اَي مشاريع / وبنفس الوقت تأتينا منح ومساعدات لهذه المشاريع ولا ينفذ منها الأ الجزء اليسير / بمعنى السرقه مضاعفه ، سرقة ما يخصص في الموازنه ، وسرقة المنح والمساعدات لهذا المشاريع الرأسمالية ...
:- في موازنة ٢٠٢٠ سنكون على نصبه وسرقه جديد ( من راس الكوم) ، حيث ذكر وزير المياه والري انه سيتم تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليون دينار اردني في موازنه ٢٠٢٠ لمشاريع جديده في المياه والصرف الصحي / طبعاً هذه سوف يقابلها نفس المبلغ أن لم يكن أكثر منح ومساعدات ، وعلى رأي المثل ( عند عمك طحنا ) ... وللحديث بقيه
:- والأخطر من ذلك كيف تتم مناقشة مجلس نواب لمشروع الموازنه العامه وخاصةً اللجنه الماليه التي صرح رئيسها بان العجز في موازنة ٢٠٢٠ يصل الى ١،٧ مليار دينار
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