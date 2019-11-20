عدينات يكتب: أين تذهب اموال المنح الخارجية ولماذا العجز في الموازنة

الكل يعرف أن الموازنه العامه شقين هما الأيرادات والنفقات / لن نتحدث عن الأيرادات لانها تدخل في علم الغيب سواءً الأيرادات المحليه او المنح والهبات التي عسعسها العسعس خلال عمله وزيراً لوزارة التخطيط ، ومن المؤكد أن ايرادات الدوله تفوق المبالغ التي يصرح عنها في توقعات الموازنه العامه ولكن أين تذهب هذه الاموال علمها عند الله سبحانه وتعالى ، وكذلك المنح والمساعدات والهبات التي لا تُدرج أصلاً في ميزانية الدوله( الا التي يتم التصريح عنها )خاصه المساعدات التي تقدم للتعليم والنقل والصحه والبُنيه التحتيه ....

:- ما يهمنا الحديث عنه هو بند النفقات في الموازنه العامه والذي يتضمن شقين / النفقات الجاريه والنفقات الرأسمالية ...

:- موازنة عام ٢٠١٩ تم تخصيص مبلغ مليار و٢٤٢ مليون دينار للنفقات الرأسمالية / وتتضمن المشاريع التي تنفذها الدوله عن طريق وزارة الأشغال من طرق خارجيه وبناء مدارس ومستشفيات والبُنيه التحتيه / طبعاً لم تنفذ أية مشاريع باستثناء طريق الموت الطريق الصحراوي وهو منحه سعوديه / وبعض الأشغال على أثر حادثة البحر الميت ، ولَم يتم بناء مستشفيات او مدارس او اعمال بنيه تحتيه تُذكر / وللأمانة تم أستئجار مبنى كمدرسه في محافظة المفرق في عهد المعاني / مع العلم هناك منح من الأتحاد الأوروبي ٩٠ مليون يورو لبناء ٣٣ مدرسه ..

:- بتاريخ ٨/ ٩/ ٢٠١٩ قرر الرزاز إيقاف تنفيذ المشاريع المدرجة على بند النفقات الرأسمالية ..

:- السؤال أين ذهبت هذه الأموال المخصصه للنفقات الرأسمالية ؟؟؟؟؟

:- فيما يتعلق بمشاريع البُنيه التحتيه فان كل دول العالم بأستثناء الصومال تقدم لنا مساعدات ومنح لغايات مشاريع البُنيه التحتيه / ومن ضمن هذه المساعدات تغير شبكة المياه في محافظة الزرقاء كانت منحه أمريكيه بلغت ٢٧٠ مليون دولار نفذت بسبب رقابه امريكيه وبالرغم من ذلك كان هناك تلاعب .

آما بخصوص منح ومساعدات البُنيه التحتيه التي ليس عليها رقابه من الجهه المانحه فلا ينفذ منها شيء او جزء يسير لغايات الأعلام ..

:- آخر هذه المنح والمساعدات كانت من ألمانيا بتاريخ ٨/ ١٠/ ٢٠١٩ حسب ما ذكر الأعلام الاردني قيمتها ٧٢٩،٤ مليون يورو / وكذلك الباقي من المنحه الماليه الامريكيه ٧٤٥ مليون دولار التي ستحول للخزينه قبل نهايه السنه الحاليّه من أصل مليار و ٥٢٥ مليون دولار ..

:- وحسب ما ورد في موازنه عام ٢٠١٩ أن حجم المنح والمساعدات المتوقعه ٦٠٠ مليون دينار .

والسؤال أين ذهب الباقي من المنحتين اللواتي تم ذكرهما ؟؟؟؟. هذا عدا بقية المنح والمساعدات التي تأتي الينا من دول آخرى ...

:- وللعلم حتى مشاريع الطاقه المتجدده وسخانات هاله زواتي الشمسيه التي تُريد بيعها للشعب بالتقسيط هي منحه من بنك الأستثمار الأوروبي ٤٥ مليون يورو بتاريخ ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩ ....

:- السؤال لماذا يوجد بند نفقات رأسمالية في الموازنه العامه وتخصص له مبالغ هائله ولا يتم تنفيذ اَي مشاريع / وبنفس الوقت تأتينا منح ومساعدات لهذه المشاريع ولا ينفذ منها الأ الجزء اليسير / بمعنى السرقه مضاعفه ، سرقة ما يخصص في الموازنه ، وسرقة المنح والمساعدات لهذا المشاريع الرأسمالية ...

:- في موازنة ٢٠٢٠ سنكون على نصبه وسرقه جديد ( من راس الكوم) ، حيث ذكر وزير المياه والري انه سيتم تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليون دينار اردني في موازنه ٢٠٢٠ لمشاريع جديده في المياه والصرف الصحي / طبعاً هذه سوف يقابلها نفس المبلغ أن لم يكن أكثر منح ومساعدات ، وعلى رأي المثل ( عند عمك طحنا ) ... وللحديث بقيه

:- والأخطر من ذلك كيف تتم مناقشة مجلس نواب لمشروع الموازنه العامه وخاصةً اللجنه الماليه التي صرح رئيسها بان العجز في موازنة ٢٠٢٠ يصل الى ١،٧ مليار دينار