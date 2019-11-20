الخشمان معلقاً على تقرير دائرة الاحصاءات العامة

وطنا اليوم-وضح النائب الاسبق الكابتن محمد الخشمان في منشور له على حسابه في الفيس بوك تعليقاً شخص فيه الطريقة الامثل للانتقال بالاقتصاد الوطني من الركود الى الانتاجية وبالتالي ايجاد حلول لمشكلة الفقر بالاردن، وهذا ما كتبه:

شو هالأخبار المتضاربه ؟؟؟؟

اذا كانت هذه نسبة فقر الدم فالأسباب بالدرجه الأولى هي الغذاء وذا كان هناك في مشكله بالغذاء فان نسبة الفقر تزيد عن 40% من عدد السكان يضاف الى ذلك الأمراض والكلفه الدوائيه لعلاج الفقراء ومقدار الضغط الهائل على كلفة التعليم الحكومي ومقدار الضغط على الموازنه لتوفير السكن الكريم .

طيب لو حسبنا كل هذه الكلف فاين نبدا ؟؟؟؟ الحل هو معالجة جيوب الفقر واخراج الفقراء من الطبقة الفقيره الى الطبقى الوسطى وحتى نستطيع ان نرقى بهم الى الطبقه الوسطى فيجب معالجة البطاله وحتى نستطيع معالجة البطاله يجب الارتقاء بمستوى القطاع الخاص المحلي وزيادة انتاجيته وتنويع استثماراته فدعم الطبقى الفقيره يجب ان يبدا من دعم القطاع الخاص الحقيقي المنتج والعملي ورفع مستوى قدراته ودعم الصادرات والخدمات المحليه وبناء توازن معتدل للمستوردات الضروريه .

المشكله اقتصاديا ليست صعبه ولكن يجب ان نقر اننا لا زلنا نفكر داخل الصندوق ونحن لا نفكر بشموليه ونظره ايجابيه . الحلول امام اعينكم يا ساده يا كرام . حمى الله الآردن وشعبه وقيادته الهاشميه .