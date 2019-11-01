 وطنا نيوز -الحزمة الثانيه .. اول الغيث قطرة والاصلاحات القادمة افضل
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الحزمة الثانيه .. اول الغيث قطرة والاصلاحات القادمة افضل
التاريخ : 19-11-2019 10:55:08 المشاهدات: 1459

بقلم : موسى الساكت

رغم ان بعضها مهم، لا يكون التحفيز له اي اثر اقتصادي اذا لم يكن مشروعاً متكاملاً يأخد بعين الاعتبار الاقتصاد الكلي وليس فروع الفروع. مربط الفرس؛ اعادة هيكلة ضريبة المبيعات غير العادلة التي لا تفرق بين غني وفقير، خفض المصاريف الجارية، خفض أسعار الكهرباء بشكل اكبر على المواطنين وجميع القطاعات الانتاجية بدون استثناء، تخفيض كلف النقل، تخفيض كلف الاقتراض من اجل تمكين الشباب.

الهدف من أي تحفيز هو في رفع الناتج المحلي الإجمالي الذي وحده يستحدث الوظائف ويخفض المديونية. القادم اجمل مادام نجتهد بالإصلاح والأهم ان نشارك جميعاً بشكل إيجابي ونستثمر هذه الفرصة ونقدم النصح لأصحاب القرار حتى نساهم في حل أزمتنا الاقتصادية والخروج الى بر الأمان.

موسى الساكت


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