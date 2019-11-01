الرئيسية | مقالات شديفات يكتب: دكتاتورية المال وخنق السلطه

بقلم : العميد المتقاعد سمير شديفات ان تطور المجتمعات في العالم الحديث اخذ أشكال متعددة وصور ذات ابعاد ديمغرافية وطبقيه على مر السنوات مست حياة الشعوب وشكّلتها لتخدم أهداف هذا النموذج او ذاك لأحكام السيطره والتفرد بالسلطه لخدمة فئه او مجموعه بينها تقاطعات مصلحيه .

حيث تسيدت طبقه معينه من اصحاب الإقطاعات الزراعية في فترة من الزمن وكانت تمثل الطبقه الاولى في المجتمعات وعند ظهور الأله تسيّد الموقف مالكي القطارات ثم مصنعي السيارات ثم منتجي الطاقه ومن بعدهم منتجي المعرفه والمعلوماتية في هذه الدول المتقدمه امّا في الدول الناميه والمقلدة فما كان عليها الا ان تلهث وراء الدول الاولى مقلده وتابعه

ومنقادة من اجل اللحاق بالركب دون ان تقف وتفكر وتدرس احتياجاتهامن هذه الحضاره وهل تتناسب مع شعوبها وثقافتهم وموروثهم الفكري والعقائدي ونتيجه لما سبق أخذ نموذج الدول القوميه يذوب ويتبخر لحساب الشركات والمؤسسات العا بره للقارات نتيجه للتطور المعرفي وهو ما اطلق عليه العولمة.

من هنا ظهر نموذج جديد متوحش خالي من القيم الانسانيه النبيله يبسط سيطرته على مفاصل الدول الناميه على شكل رجال مال واعمال بهدف السيطره على مرافق ومفاصل الدوله الوطنيه وأخذ يقطع أوصالها لخدمة أهدافه بطرق!!!!!!؟

شتى لتقوية مركزه بتحالفات مناطقيه اوجهويه وحتى

ذات ابعاد دينيه فعمل على افساد المزاج العام بتقنيات غريبه على مجتمعنا (نشرالفساد والإفساد)بعد ان قوي مركزه بارتباطات خارجيه اقليميه اودوليه واخذ يتغذى على جسم الدوله

ويبني دولته الخاصه داخل الدوله الام وينتشر كالنار في الهشيم بغفلة من مؤسسات الدوله الواعيه التي أصبحت تفقد توازنها بعد ان انغمست قياداتها مع هذه الفئات امام

المغريات المشبوهه الى ان وجدت نفسها تابعه ومنقادة لهذه الفئات التي صنعتها في مرحله سابقه (-ولَم تعد قادره ان تسيطر عليها بعد ان شبّت عن الطوق-)وتمردت بتحالفات متنوعه ذات ابعاد سياسيه واعلاميه وتشريعية وحضوه قضائيه

خارج الإطار المعهود وأخذت تحرض بالباطن لاقناع صاحب القرار بوجود أشخاص يقفون ضد عجلة النهوض والتقدم ويقمعون طبقة الشباب وعلى هذه الأسباب وغيرها كان لابد من التخلص من القيادات الكفؤ ه واستبدالها بقيادات سهلة الانقياد والامتطاء بعد ان تم ترويضهم وتأهليهم مسبقاً لتنفيذ أهداف وتطلعات الغد المنشود المملؤ بالورد والريحان وفي هذا الصدد تعرض المجتمع لصدمات ارتجاجيه متلاحقه أفقدته عمق البصيره في غفلة منه لانه تعود على النموذج الأبوي وألحاني في التخطيط لمستقبله ومستقبل ابناءه من بعده الا انه صدم بالواقع وتبين له متأخراً ان هذه الصراعات والاستئثار بالقرار والسلطة كانت على حسابه وحساب ابناءه وانه دفع جزء من الثمن وسيدفع اكثر في قادم الايام نتيجة وهمه وسذاجته في اختيار قريبه او ابن عشيرته الذي افرزته قوانين باليه استوردها اصحاب المال والأعمال والسلطة لتفرز طبقةً تشرع قوانين معده مسبقاً تخدم هذه الشريحه التي قلنا انها

شبّت عن الطوق ونشرت الفساد والإفساد في كل المرافق وأصبح لها شيوخها ومريديىها الذين يأتمرون بأمرها ويتحركون باشارةً منها حفاظً على مكاسبهم!!!!!

من هنا أقول ان هذه الفئات المصلحيه التي تغّذت على مقدرات الوطن ومؤسساته لايمكن ان يأمن جانبها على النظام ومؤسسات الوطن وقيادته ولايمكن الوثوق بها في قادم الايام بعد ان تعرت وبانت سوؤتها وفي الختام أقول ان العوده عن الخطأ خيرُ من التمادي فيه ودمتم

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