العشائر في عيون الملك

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بقلم : معاذ الشخانبه

دور العشائر الاردنية في بناء وتطوير الوطن دور تاريخي

جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله



العشائرية سياج الوطن وتوازنه وهي صمام الامان ،وهي ركن اساسي من اركان الدولة لها عاداتها وتقاليدها وتسامحها واعرافها التي تعتبرمن الركائز المجتمعيه التي يحترمها الصغير قبل الكبير كونها دستور لكافة افرادها وتحت مظلة الدولة والقانون.



والاردن وعشائره والهاشميين الذي نفتخر بوجودهم وبقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي ينحدر من سلالة الرسول الاعظم محمد صل الله عليه وسلم وحدة واحدة ومكون أساسي في نهضة هذا الوطن وانجازاته الكثيرة والمستمرة .



العشائر الاردنيه على اختلاف اصولهم وامتداداتهم دائما على العهد باقون بحب وطنهم وقيادته ، وهم وطنيين وقوميين وفي الصف الاول للدفاع عن الاردن وقيادته ، وهم كانوا وما زالوا في الخط الاول للدفاع عن الوطن منذ عهد الثورة العربية الكبرى الذي اطلقها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه ، وبهذه الثورة اثبت العشائر الاردنيه ولائها وانتماؤها والتفافها حول الهاشميين والنهوظ معهم لتحرير الاوطان والاراضي من ايادي المستبدين والمحتلين والمستعمرين وما زالوا على العهد باقون بحب الجهاد والدفاع عن الوطن ، وهم رهن اشارة قيادتهم ولن يسمحوا لاي من كان بالتطاول على قيادتهم او على عشائرهم ووطنهم



صحيح ان الفقر والبطاله هم العدٌوان اللدودان للعشائر ولكن هذا العدو لن يفتح له ابواب الفتنه والعصيان بين افرادها وان كان من فرد فانه سيكون محدود بشخصه لا بعشيرته وقوميتها وولاؤها وانتماؤها فان اساء فانه يسيء لنفسه والعشيره منه براء .



حفظ الله الوطن وقيادته وعشائره من كل مكروه

Muath85@gmail.com

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