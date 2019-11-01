الرئيسية | مقالات كتبت نور الخشمان: هلا بالنشمي..ولكن

بقلم : نور محمد الخشمان في كل مكان بتروح عليه بتقول انا اردني ع طول بنسمع كلمة هلا بالنشمي، او النشامى؛ ما اخدناه بسهولة اللقب، اكيد جدودنا وآبائهم كانوا يعملوا أمور عظيمة بين بعض اللي خلت الناس تطلق هالكلمة عليهم، بس اللي عم يستغرب منه! معقول في ناس من اهل بلدي اهل الشهامة والنخوة، عم بتحولوا من النشامى ليصير محلها صفات عمره الأردني ما اتصف فيها! شو عم بسير يا نشامى ! ع شو هالحرب اللي عم بتشنوها ع الناس الي بتشتغل! ع الناس اللي بتحاول تخدم بلدها وناسها!! وصلت انكم تحاربوا النجاح بطرق قذرة! لا وشو توسيخ اسم وسمعة أشخاص وشركات بلدكم!! بتفرحوا بخراب بيوت ناس عم بتسترزق!! لا جلالة الملك او الملكة او رئيس وزراء او وزير او اي حد خالص من لسانات الدخلاء ع قيمنا وعادتنا!! شو العيب لما اشهر لاعب بالعالم ينتقل بطائرة أردنية عليها اية قران؟ شو الغلط بالموضوع ؟ بتتخوتوا ع الآية؟ وكمان ع الشركة اللي من بلدك؟؟ بالله لو انتقل ع الطيران الأمريكي كنتوا رح تفتحوا تمكم بكلمة!!! لما احد النواب واحدى القنوات بنزل ع صفحته الكلام بطريقة مسيئة لشركة وطنية وفيها استفزاز لمشاعر الناس، مش عيب!؟ أصبحنا بأمس الحاجة الى قرار صارم باغلاق المواقع الإخبارية اللي هدفها تخريب البلد! وإغلاق افواه الناس اللي هدفها الفتنة والخراب! لانه بنحب بلدنا وبدنا ترجع صفة النشمي عند الناس اللي راحت منها او يتركوا بلدنا والنشامى الحقيقين بحالهم. #نشامى#

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