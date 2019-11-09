من وحي التعديل ... كل يوم ٩,٥ وزير جديد ... ما معنى ذلك ؟؟؟

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بقلم : شريف العمري من وحي التعديل: كل ٩،٥ يوم وزير جديد. ما معنى ذلك؟

الوزارة الحالية برئاسة دولة السيد عمر الرزاز التي تألفت من ٢٩ وزيرا بتاريخ ١٤ حزيران ٢٠١٨ وجرى عليها حتى تاريخه أربع تعديلات رفعت عدد الوزراء المشاركين في هذه الوزارة إلى ٥٤ وزيرا لم يبق من تشكيلتهم الأولى إلا سبعة وزراء. لقد مر ٥١١ يوما على التشكيل الأول للوزارة حتى الآن وبهذا فنحن أمام وزير جديد كل ٩،٥ يوما. الهذا القدر عملية تغيير وتبديل الوزراء سهلة وسريعة ولماذا هذه التعديلات المتتالية على أعضاء الوزارة الذي يؤثر على كينونة الحكومة واستقرارها وادائها وكأننا نصبح أمام حكومة بابها مفتوح يدخل ويخرج منه كل دقيقة شخص جديد وبهذا تفقد الدفء مع مرور الزمن وهذا يذكرني أن الآباء وفي وقت الشتاء يكونون في معركة مستمرة مع الأبناء على تسكير باب غرفة الجلوس حيث يريد الآباء أن يبقى الباب مغلقا للمحافظة على الدفء والحرارة بينما الأولاد حركتهم كثيرة يخرجون ويدخلون وينسون الباب مفتوحا دون مراعاة لتأثير ذلك على استقرار حرارة الغرفة وهكذا ينشغل الأب في هذه المعركة المتواصلة دخولا وخروجا للمحافظة على ما يتبقى من حرارة الغرفة.

ويحق لنا أن نسأل دولة الرئيس : لماذا يا دولة الرئيس هذا الخروج والدخول المتسارع من الحكومة ؟ هذا إذا كان السؤال يوجه له بصفته صاحب الولاية على الوزارة التي هي صاحبة الولاية في إدارة شؤون الدولة.

هل كانت التعديلات برغبة من الرئيس نفسه لسبب أو لآخر أم هي توجيهات من جلالة الملك رئيس السلطة التنفيذية ولماذا مرة أخرى؟

هل السبب في التعديلات يتعلق بالمغادرين أم القادمين. هل هو لتقصير المغادرين أم لعدم انسجامهم مع الفريق الوزاري أم لخلافهم مع الرئيس أم للتخلص منهم لأسباب شخصية مثلا. على العكس هل الأمر يتعلق بالداخلين ورغبة بادخالهم إلى الوزارة بغض النظر عن كفاءتهم إرضاء لاشخاصهم أو أشخاص عشائرهم ومناطقهم أو إرضاء لداعميهم أو حتى لا ينتظروا على الدور كثيرا.

في التعديلات هل يطبق دولة الرئيس مقولة (في الحركة بركة) وما هي البركة التي جناها الشعب من هذه الحركة.

لنفترض حسن النية وأن التغييرات في الغالب تكون لتقصير من الوزراء الخارجين من الوزارة في ادائهم لأعمالهم الموكولة إليهم بحكم الدستور والقوانين المختلفة والأنظمة ذات العلاقة فهلا اعلمتمونا ما هي أوجه التقصير بشكل يقنع الشعب أن هذا الوزير أو ذاك يستحق الخروج ثم وإذا كانت هذه هي الحال فهل يكتفى بإقالته وخروجه من الوزارة سالما معافى دون أن يحاكم على تقصيره أو فساده مهما كانت صوره الذي أستحق عليه الخروج. ثم أليس الذي يجب أن يلام ويكون شريكا له في التقصير هو من أتى به إلى الوزارة رغم وجود من هم أكفأ منه في جموع الشعب المتأثر بهذه التعديلات والتقلبات خاصة أن بعض الوزراء لم يمض على وجوده في الوزارة إلا بضعة أسابيع أو أشهرا الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن دافع الضرائب ومتلقي الخدمة بغض النظر عن جودتها.

دولة الرئيس: هل من بركة التعديلات الوزارية من أثر على حياة الناس التي تنتظر منكم الوفاء بوعودكم في حياة أفضل بدل الحياة الضنك التي يعيشها جموعها أم هي من باب الهاء الناس بالأمل وذلك أضعف الإيمان. التحديات كبيرة وكبيرة تستوجب من الحكومة الجسم الواحد وليس الأشلاء المتفرقة ذات القلوب الشتى. أجعلوا شوركم من راسكم وأخرجوا من الصندوق القالب.

حفظ الله الأردن الوطن والإنسان.

شريف العمري

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