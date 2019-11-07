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العكور تكتب: هبه اللبدي.. والاصفر.!
بقلم : ايمان عكور
تعاطفت على مدى الاسابيع الماضية كغيري من الأردنيين على اعتقال السلطات الإسرائيلية الشابة الاردنية #هبة_اللبدي وكنت اتابع اخبار وظروف اعتقالها البشعة كما كان يكتب في وسائل الاعلام رغم ان احدا لم يسمح له بزيارتها وخاصة عندما اعلن انها اضربت عن الطعام لاسابيع احتجاجا على اعتقالها غير المبرر كما قال محاميها..
طالبنا حكومتنا بالتدخل العاجل بإطلاق سراحها.. فكل ما كنت اعرفه بصراحة عنها انها فتاة شابة جميلة كانت متوجهة إلى فلسطين لحضور حفلة زفاف قريبة صديقة لها..
وانتظرنا وصول البطلة إلى ارض الاردن على شاشات التلفزيون..!
قبل ساعة.. بدأت اقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي بوستات صادمة تشكك بكل تلك الرواية.. خاصة التأكيد ان شكل هبة اليوم لا يوحي اطلاقا انها كانت في إضراب لاسابيع عن الطعام.. او انها كانت تتعرض لكل انواع العذاب النفسي والجسدي الذي كان ينشر من قبل محاميها..
خلال جولتي قبل قليل في حسابها على تويتر كي اتعرف على تلك البطلة صاحبة القلب القوي جميلة الوجه.. لم اصدق ما اقرأ.. صدمة كبيرة ستعرفون سبببها بعد قليل..
هبة اللبدي.. منغمسة في السياسة حتى النخاع..!
في منشوراتها التي عمرها اقل من سنتين فقط لا يوجد اي بوست واحد يدل على انتمائها للأردن.. بل لا يوجد اي بوست كغيرها من الصبايا يدل على ان لها حياة غير المقاومة وتمجيد بطولات الحزب.. وايضا شتم الدول العربية التي قامت بها احداث مع الشيعة كنا تكتب هي.. او كما تصفهم المجوس الرافضين الذل..
حتى الاردن لم يسلم من ذمها عندما وضعت بوست حول اسم محل لبيع التحف في البتراء اسمه بازار لورنس العرب فكتبت :" لورانس.. ما اقبح ذلك التاربخ.. يتعاطف العرب مع جلادهم تطبيعا وخيانة عنوانها #متلازمة_ستوكهولم.
الفكر الذي تكتب به ليس بفكر صبية رايحة تحضر عرس.!
لن اكمل.. فانا لا ازال احاول ان استوعب هذه المعادلة..!
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