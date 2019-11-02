هالة أبو السعود تكتب : وجوه ناقصة

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بقلم : هالة أبو السعود

نظن بالخير دائما في كل الوجوة المقابلة لنا ..

وهل هذا خطأ ؟

احسنوا الظن بالله .. جملة تعبر بنا الى بر الامان .. اننا يجب علينا دوما ان نحسن الظن بالله وكل الذى يأتي من الله فبالطبع دائما القادم افضل حتى ولو في ثوب الشر فالذى يليه خير من الله .

ولكن تبقي هناك وجوة ناقصة نعرفها لا تليق بعض الملامح عليها ..

لم اقصد ملامح الوجة ولكن اقصد ملامح الشخصية .. انسان مظهره الخارجى جميل ولكن صفاته او شهاداته ناقصة .. وانسان اخر مظهره الخارجى ليس جيد جدا ولكن علي مستوى الصفات امتياز مع مرتبة الشرف .. وأخرون يكونوا بالنسبة لك من صلة الرحم ولكن على مستوى انسانيتهم لا يقربون من الرحمة بأى شئ ولا توجد صلة بينهم وبين الرحمة .. غشاوة المال على أعينهم منعدمين الاخلاق مع من تربطهم صلة رحم وقرابة .

وجوة ناقصة .. صفات لا تليق على مظهر وصفات اخرى لا تليق على صلة الرحم .

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