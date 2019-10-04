الرئيسية | مقالات الصويص يكتب: حكومة الفلس و لمبات التوفير

بقلم : فيصل الصويص أصبحت الكتابه لي بالشأن و القرارات الحكوميه شيئ ( مقرف) لكن الصدمه و النفاق و القرارات التي لا أعلم كيف تتخذ تجعلني اكتب

بالمناسبه هناك ورشات عمل يكون بها الملك و لا نعلم تفاصيلها بالرغم انه طلب من الإعلام ان يشرح كل كبيره و صغيره لكن على الفاضي و ابشركم بفرح عظيم حتى نتائج ورشات العمل ستبقى حبر على ورق و التجارب السابقه اكبر دليل على ذلك

نرجع للنهضه

المعاني الله يسلمه قدم الاستقاله بعد طريق مسدود مع الرزاز تم قبول الاستقاله

مبارك ابو يامين الله يحفظه تزوج الف الف مبروك اجا الرزاز و حطه وزير تربيه و تعليم و تعليم عالي و شؤون قانونيه بعدها بيوم بضبط غادر لشهر العسل تم اختيار المعايطه الي اختصاصه تنميه سياسيه ليستلم التربيه والتعليم و التعليم العالي يعني نسكافيه 3in1

اطرح هذا السؤال على دولة الرئيس كيف تختار شخص بده يروح شهر عسل عشان يستلم ٣ وزارات و بعدها تختار وزير سياسي لقطاع التعليم و انت كنت وزيرا للتربيه قبل الرئاسه

كمان سولافه

النفط نزل عالميا ليش نزلت فلس واحد فقط هل هكذا نخرج من عنق الزجاجه و كم مره نزل السعر عالميا و حافظ على سعره عنا بحجج و سواليف حصيده

زواتي الي هي تبعت الطاقه بدها توزع على كل بيت الفاتوره تبعته اقل من ٥٠ ليره ٥ لمبات قال يعني الشعب رح يتشجع و يوفر طاقه

دولة الرئيس أعجبني الحريري حينما قال البلد اكبر من كل المناصب

الاعتراف بالفشل و عدم القدره بطرح اي جديد شجاعه منك لأن الرجال يتم محاسبتهم على أفعالهم

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