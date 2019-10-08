الرئيسية | مقالات مالك حداد : على كل حال شكرا يا حكومة

بقلم : مالك حداد وطنا اليوم-عمان:كتب وزير النقل الأسبق عبر صفحته على الفيس بوك وجهة نظره الخاصة في مجموع الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة يوم أمس.

وتأليا ما جاء على صفحة حداد الفيسبوكية:

مشكوره الحكومة ودولة الرئيس في بث روح النشاط لمجموعة بنود اقتصادية

كنا نأمل ان تكون شاملة لقطاعات عديدة

بدراسة معمقة لكل قطاع مع تقديم حوافز وحلول منها :

دراسة تشجيع الصادرات للمنتجات الاردنية وازالة كافة المعوقات أمامها .

ازالة أية معوقات أمام تشجيع السياحة الوافدة وتطوير البنية التحتية للاماكن السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال إعطاء أسعار تفضيلية للأراضي المملوكة للدولة للمستثمر الجاد في المناطق السياحية .

ازالة الضرائب عن خدمة النقل العام وتقديم حوافز لتحسين جودة هذا القطاع والذي ينعكس على المواطن لتشجيعه على ترك سيارته واللجوء الى النقل العام .

ضرورة ترابط وانسجام الأنظمة والقوانين مع بعضها البعض مثل الاستثمار والضريبة والجمارك وغيرها .

اعادة فكرة البنوك ذات الفائدة القليله مثل بنك الإنماء الصناعي سابقا حيث الفائدة المنخفضة لتنشيط إعطاء القروض الصغيرة والمتوسطة لتشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل المواطنين والذي بدوره سيساعد على التخفيف من نسب البطالة .

وضع سياسة استثمارية ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص لتشجيع وحماية الأشخاص والدول على الاستثمار وخاصة في المشاريع الكبرى مثل سكة الحديد وغيرها وان يكون هنالك ضمانات لذلك

هنالك العديد من الطروحات التي لا تكلف الخزينة شيئاً لكنها تساعد على البدء .

على كل حال لا بد من شكر الحكومة على الخطوة الإيجابية التي قدمتها وأملنا كبير ان تتبعها خطوات

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