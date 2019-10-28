الاعلام المعتوه

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بقلم : محمد البدور اكذب تم اكذب حتى تصدق - هذه نظريتهم في اعلامهم المعتوه .

تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي ببعض التقارير او المنشورات او باحصائيات منسوبة الى مصادر مجهولة لايعرف اوكارها منها مايتحدث عن الضياع والخراب والسراب ومنها ماينحب على فقير يتضور جوعا ويستغيث عونا ومنها مايتحدث بالشأن السياسي دون فقة ومنها مايطبل فوق الرؤوس لينقل اطلاعه بمؤامرة على الوطن .

والحقيقه ان تلك الاخبار المفبركه ومجهولة المصادر ماهي الاسلاحا آخر للاعتداء على امن الوطن وسلمه المجتمعي تدبرها عقول الشر والايادي الآثمة ووكالات الحقد لتعتدي على صفاء الفكر المجتمعي لتحاول ان ثلوثه بما تبثه من شائعات مغرضة هدفها التشكيك بالانجازات الوطنيه وتفكيك النسيج الاجتماعي وهدم التطوير واثباط الهمه وتعطيل التنميه.وتدمير العلاقه بين المواطن والوطن.

ولان تلك القنوات تعتمد على نظرية تغير الاتجاه المجتمعي من نحو الى اخر فان من ادواتها تكثيف المعلومه الكاذبة التي تشغل الرأي العام لاطول فترة بقدر ما امكنها سبيلها الى ذلك الاعتماد على عفوية المواطن والاستفادة من حالة الغضب الشعبي على الحكومات .

كيف نتعامل مع تلك التقارير بروح من المسؤولية والضمير الوطني؟

حتي لانظلم غيرنا

نشرت مديرية الامن العام حملة وطنيه (فتبينوا) تهدف الى التفكير والتحليل بوعي عندما تصلنا معلومة او ننقلها لغيرنا.

وبهذا التوجه الوطني فإن لي بعض النصائح والارشادات التي قد تساهم في حصانة مجتمعنا:

اولا-الانتباه للمصدر الاخباري وهل هو وكالة اخبارية معروفة بمصداقيتها.ام ان الخبر منسوب لمصدر مجهول. وبهذا يصبح الخبر كاذبا واعلاما فاجرا.

ثانيا - الانتباه الى ان بعض تلك الاخبار منسوبة او يتقولها شخص هارب الى خارج الوطن ومطلوب للعدالة في وطننا وبهذا يصعب على وحدة الجرائم الالكترونية ملاحقته والقاء القبض عليه.في اوكار بعيدة.

عن مجال عملها وهذا ايضا اعلامه فاجر ومنتقم او مأجور.

ثالثا- قد يكون بعض تلك الاخبار مصدرها شخص له اجندته الخاصة ومطالب فردية ومكاسب مادية ويرى في متل نشره لهذه الاخبار الكاذبة وسيلة للانتقام وتصفية لحساباته الخاصه.

رابعا- قد يكون بعض تلك الاخبار بشكل فيديوهاتتحمل احصائيات وهمية تفبركها وكا لات اجنبيه تناهض نهجنا الوطني.والسياسي

ولهذا فانه لمن وازع الاحساس بالمسؤوليه والمصداقية ان نتريث بالاصغاء لاعلامهم المعتوه .

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