جدلية الابداع الوطني !!!

يتميز الانسان بقدرته على التفكير وبناء التصورات والسيناريوهات المختلفة لأمر ما من اجل بناء الاستدلالات ، فالابداع ظاهرة نفسية تتأثر بالعوامل الذاتية وتساهم في بناء قدرات عقلية ذاتية لتخيل خصب وحدس ابداعي ، فلقد قال نيوتن انني اجعل موضوع بحثي نصب عيني دائماً وانتظر الومضة الاولى التي تظهر بهدوء ، ثم تتحول بالتدريج الى شعاع شديد الوضوح .

والبحث عن حقيقة يكشف حقائق اخرى دون ان تستدعي منا التفكير بها ، والانفعال اتجاه ذلك هو مصدر من مصادر الابداع ، فهي عوامل موضوعية وفرص مهيئة لا تستوجب الخوف من المباشرة في استثمارها ، فهي احلام اليقظة لما هو متوفر لديه من امكانيات تحتاج الى قدرات ذاتية مبدعة لاستثمارها ، واهمية تدخل الارادة كقوة محركة تدفع بنا للوصول الى اهدافنا المرسومة ، وهذا يحتاج الى حرية الطرح وآلية التنفيذ بعيداً عن رجال السياسة ، بل بحاجة الى رجال العلم والاقتصاد من اجل التصنيع والانتاج والتسويق والاستثمار ، بعيداً عن التخويف التي يعتمد عليها كثير من المتنفذين ، وهذا ما حدث لدى العديد من الدول الكبرى مثل اليابان وكوريا وسنغفورا وغيرها .

ومن هذا المنطلق نجد اننا في الاردن تتوفر لدينا الكثير من الخامات في باطن الارض والتي ثبت جدواها عالمياً ، وتحتاج الى استثمار لتلبية احتياجات العديد من الدول مثل السيليكا والتي تدخل في صناعة الزجاج والعدسات والخلايا الشمسية وغيرها ، وتتوفر بكميات كبيرة لكنها غير مستغلة ، ولم يتم جذب الاستثمارات لانشاء المصانع الخاصة بها او تذليل الصعوبات امام المستثمر .

فالارض على حالها منذ سنين طويلة ولا حراك عليها لا من الداخل ولا من الخارج وهي لا تحتاج الى ابداع نيوتن او غيره ، انما تحتاج الى قدرات ذاتية لدى المعنيين في اتخاذ القرار المناسب ازاء ذلك ، والسير بالاتجاه الصحيح نحو الاستثمار ، وهذا يقودنا الى مادة النحاس في العديد من المناطق وتوفرها بكميات كبيرة وتحتاج الى مصانع للاستثمار ، كذلك الامر لكثير من المواد المشابهة مثل اليورانيوم وغيره .

يضاف الى ذلك الاستثمار في اقامة المدن الصحراوية ذات الخصائص المطلوبة عالمياً ، مع الاستثمارات المتعلقة والمرتبطة بها من تسلق للجبال ، او التزلج على الرمال او سباق الهجن ، وغيره من الزراعات الطبية والكثير الكثير ، اي اننا نحتاج الى جزء صغير من الابداع طالما ان كل شيء متوفر ، ولم يبقى سوى الاستثمار وآلية تحقيقه داخلياً وخارجياً وازالة العوائق امامه ، وتحقيق ذلك ايضاً لا يحتاج الى مهارة في الابداع انما حسن في الاختيار للشخص المناسب في المكان المناسب .

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