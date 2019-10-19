المتقاعدون العسكريون لا يبحثون عن غنائم!!

بات المتقاعدون العسكريون، محل شفقة وتألم من قبل مجتمعهم لما يعانوه من شظف العيش وتكدره بعد أن تآكلت معاشاتهم حتى أصبحت لا تسد حاجة المتقاعد نفسه، ولا تسْتُر فاقتهم التي بدت واضحة على أسرهم وأبنائهم وبعد أن ضاق عليهم الخناق وأصبح الفقر واقعاً معاشاً في حياتهم ،

المتقاعدون العسكريون القدامى لا يسعون وراء المناصب ولا ينشدون الجاه ولا يبحثون عن غنائم، أنهم فخورون ومقتنعون بما أنجزوا وقدموا لوطنهم في ظروف غاية في الصعوبة، إنهم آمنوا بتراب هذا الوطن وأقسموا أن يبقى طاهراً، شعارهم الوطن والكرامة، وكل منصف ينتمي إلى هذا الوطن ويقرأ التاريخ يعرف جيدا الظروف التي مروا بها هؤلاء في خدمتهم، أيام العسرة، أيام التقشف، الإجازات سنوية والمواصلات معدومة والراتب لا يذكر والآن التقاعد لا يذكر أيضاً، إنهم لايستجدون ولا يطلبون استثناءات، ولكنهم يطالبون بحقوقهم التي اقرّها لهم جلالة قائدهم الأعلىفي أكثر من لقاء.

المتقاعدون العسكريون ينتظرونرفع الظلم عنهم ومساواتهم مع رفقائهم في التقاعد حتى يضمنوا لأبنائهم العيش بكرامة، ولأنفسهم البقية المتبقية من صور النزاهة والإخلاص التي كانت تمتلئ بها مفكرتهم وذاكرتهم العسكرية، أصبحوا يستغيثون وقد ملأ الحزن والأسى نفوسهم مما يشاهدونه من فروقات خيالية في التقاعدات مع زملائهم ممن عبَّدوا لهم الطريق، وكانوا لهم جسراً عبَروا عليه فتبوؤا أعلى المراتب واستأثروا بأعلى الرواتب .

لو تصفحت الحكومة سجل حياتهم القديم سوف تجد أن حياتهم كانت أكثر بكثير من كونها وظيفة أووسيلة لكسب العيش، كانت عبارة عن تضامن النفوس الطامحة والمتنافسة في اندفاعها نحو هدفٍ سامٍ هو حماية الوطن والكرامة، كانت حياتهم مجموعة من الفضائل العسكرية المتمثلة في الطاعة والصبر والتحمُّل والتضحية والتقشُف وروح الجماعة،يعيشونها يومياً ويجسدونها في سلوكهم وفي حلِّهم وترحالهم،ترتسم على جباههم كل علامات الرجولة، كانت الأهازيج والترويدات الأردنية لا تحلو إلا على العسكري، ولا تُسطّر إلا على شخصيته، ولا تحلُم النّشْميات إلا بالارتباط به لأنه عنوان الرجولة، كان آباؤنا وأجدادنا عندما يولد لهم طفل يوهبونه للوطن ويحلمون بتسجيله في الجيش ويعتزون بذلك أيّما اعتزاز، كان الاردنيون يطلقون على أبنائهم اسم، عسكر وجندي وعسكرية وعساكر،صور وأسماء تستحق أن يقف المرء لها إجلالا واحتراما لأنها تروي قصة وطن ومواطن وتسطر تاريخهما.

كانت حياتهم عبارة عن رسالة تخلو من المادة وزخارف الحياة وزينتها التي تطبع حياتنا هذه الأيام، كانت رؤيتهم وتطلعاتهم وأمانيهم وغاياتهمتختلف كليّا، لا يعرفون معنىالثراء ولا العقارات ولا الحسابات في البنوك، ولا التجارة، كانوا يتسلمون رواتبهمباليدمن ضابط الصرف ويحمد الله ألف مرة،

تطلعاتهم وطموحاتهم بسيطة في شكلها، عميقة في مضامينها، لا تعدو عن كونها أحلام بالكرامة والشرف والاستماتة من أجل الوطن، وفي سبيل ذلك يصبرون ويالعَيْب مَنْ لا يصبر أو حتى يتذمر!!

تحية لهم إنهم...كنز دفين لا أحد يسأل عنهم الآن، أصبحوا نسياً منسياً، يكابدون ظروفهم الصعبة في معيشة أبنائهم وتدريسهم، ويطمحون في الحياة الكريمة التي تستر عوزهم وبؤسهم، تراهم، وعيونهم تكاد تفيض من الدمع، يريقون ماء وجوههم على أبواب المؤسسات الخاصة، يتوسلون ليعملوا فيها حرّاساً وبوابين وأذَنَة ومراسلين تسلقهم عيون وألسنة المجتمع الذي لا يرحم، في قلوبهم لوعة وفي أعناقهم بيعة للوطن لم تنتهي مدتها بخروجهم من الجيش،

عندما كان هؤلاء في الخدمة كانوا مقتنعين برواتبهم، وعندما خرجوا كانت تقاعداتهم مقبولة في حينها ومقتنعين بها أيضا، لأن الظروف كانت غير تلك التي نعيش، أما الآن فقد تآكلت هذه الرواتب وانمحقت مع مرور الزمن وارتفاع معدلات الغلاء، ماذا يفعلون؟ رَهَنَ بعضُهم بيته من أجل تدريس أبنائه، ينظرون إلى زملائهم الآن رواتبهم عالية وتقاعداتهم أعلى؟ أليس الناس كلهم سواسية أمام القانون ؟

إنهم لا يستحقون كل هذا الإمعان في الظلموالتفقير، إنهم ولدوا من رحم الأردن، قبضوا على جمر الصبر، رضوا بالقليل،عبَّدوا الطريق بعرقهـم، أوجَـدوا الحاضر بكفاحهم وصبرهم، من غير المقبول إنكار دورهم المشرف، والإمعان في إفقارهم وإذلالهم، إنهم يستحقون الوقوف معهم وإغاثتهم من واقعهم المؤلم إكراما لدورهم واحتراما لإنسانيتهم ووطنيتهم وسيرتهم العطرة وهم مع ذلك كله أغنياء وفخورون بما قدموا للوطن،taasoleiman9@gmail.com