لك العتبى حتى ترضي سيدتي جلالة الملكة رانيا

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بقلم : ميمون المجالي يقول الرسول الكريم:"انزلوا الناس منازلهم "

خير الناس أنفعهم للناس

عندما هممت بالكتابة ارتعش القلم واهتز وتبعثرت الكلمات فانا لم أكتب عن شخص عادي وإنما عن سيدة الأردن الأولى جلالة الملكة رانيا العبدالله ملكة إنسانة ملكة القلوب قبل العقول

عذارا سيدتي في الصمت والهدوء ألف حكاية وحكاية فالصمت لايعني الضعف وإنما القوة بحد ذاتها والصمت هو السور الذي يحيط بالحكمة

إن صمتكم سيدتي حكمة وقولكم يحتذى به وافعالكم تطغى في كل وادٍ تزين إكليل الغار

عذراً سيدتي جلالة الملكة رانيا لقد نجحت في الوصول للعالمية ليس بالصمت وإنما بمواصلة الليل بالنهار وبالافعال التي غطت مساحة الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه الى غربه

فصرخات الثكالى وأنين المرضى غدت آلاماً تضج مضجعك عرفناك في كل مكان وشاركت شعبك في أحزانهم قبل أفراحهم وواسيت المريض عرفك الفقير قبل الغني جالست الطفل والكهل تجولت في مناطق المملكة في بواديها واريافها ومدنها

عذرا سيدتي لم تعيشي في برج عالي كما يتصور البعض ولكنك اندمجت في المجتمع منذ أن اقترن إسمك بإسم سيدي صاحب الجلالة لم تشغلك المظاهر وحياة القصور كما يدعي البعض وإنما أنت أم وملكة إنسانة وبنشاطك المميز كسرت قاعدة نساء القصور وافتتحت باعمالك المحافل الدولية بكل ثقة واقتدار

عذراًسيدتي لقد ملكتي مفاتيح القلوب عندما شاركتينا افراحنا ومناسباتنا وهمومنا وشاركت الأطفال براءتهم ففي كل بقعة من بقاع الأردن الذي سكن قلب جلالتك نجد لمسة لاتنسى فاسرتي القلوب بلطفك وعطفك ونزلت منزلة عظيمة في القلوب التي عشقت بني هاشم

إن مبادراتك سيدتي حكاية درب يملؤها الثمار فأنتم سيدتي تنيرون المساحات الداكنة في النفوس

عذراً سيدتي إن خير الأعمال ماينفع الناس ويمكث في الأرض وماصنعتيه خلال سنوات ماضية إلا دليل واضح على اخلاصك وتفانيك

اسمحي لي سيدتي أن انحني أمام تواضعك وصدق عملك فما قمت به من مبادرات خلال سنوات ماضية فإنه يسجل بحروف من ذهب وقصص نجاح ستذكر في سياق التاريخ الأردني وأنت سيدتي تستمرين من مشروع لآخر وومضات عطاء على صفحات الأردن الغالي

لقد كنتم آل هاشم عبر التاريخ فرسان الاسطورة الذين قدموا وقتهم وجهدهم لاسعاد شعبهم

سيدتي تعلمنا أن الأشجار المثمرة هي من تقذف بالحجارة وأنتم أشجار باسقة تطاول السماء وجذورها متشبثة بالأرض فمها نعقت الأصوات وصرت الأقلام تبققون منارات عاليه يهتدي بها كل تائه عن الحق وتبقون نجوما في سماء الأردن لاتدانيكم نجوم وتبقون في قلوب الأخيار تعملون بصمت

سيدتي لم نتعود منك الصمت والعتاب وإنما تعودنا أن نراك ضاحكة مستبشره متفائلة بغدٍ أفضل

سيدتي جلالة الملكة رانيا لك العتبى حتى ترضي

وفقك الله لما فيه الخير

خادمكم ميمون المجالي

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