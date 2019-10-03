الرئيسية | مقالات الصويص يكتب: العتب على قدر المحبه

بقلم : فيصل الصويص

بهذا العنوان كتبت مواطنه أردنيه رسالتها و نشرتها على صفحتها بموقع فيس بوك

شعرت بالظلم و بتشويه صورتها و الافتراء عليها من دون اثباتات أو دليل قاطع

الرساله التي وصلت للاردنيين كانت بتوقيع رانيا العبدالله زوجة الملك الهاشمي الذي يتحدى العالم ليبقى الأردن باستقرار و لتبقى الوصايه بالقدس هاشميه

وانا اقرأ بالرساله شعرت بالالم و الحزن كيف لملكه زوجها يحتفل مع شعبه ب ٢٠ عام على الحكم ان تخرج علينا من موقع التبرير و الدفاع

ما الذي يجعل من ملكه تمتلك كل شيئ و لديها جميع الأدوات ان تكتب رساله بخط يدها و بكلماتها لتقول انا مظلومه و طول ال ٢٦ عام و انا ابحث و أسعى فقط لتطوير الأردن و ليكون هذا الشعب أفضل شعب بالعالم

إلى هذا الحد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر علينا و تستطيع تشويه صورة إنسان فقط لأنه يعمل بشغف و حب و يسعى دوما للأفضل

و بصراحه نعم منذ استلام الملك لسلطاته الدستوريه و يهمس الأردنيين بأي جلسه بين بعضهم و يتحدثوا عن الملك و القصر و الملكه و هذا ليس غريب و لا بجديد لكن مع تطور مواقع التواصل الاجتماعي و دخول الإنترنت على بيوتنا خرج الأمر للعلن

فالبدايه كانت بأنها فلسطينية الأصل كيف تصير ملكه و بعدها بلشوا بالفستان و الحذاء بعيد عنكم و بس الناس زهقت بلشوا بنهر الأردن و الاكاديميه

نعم هناك فئه لديها حقد على القصر و هذه الفئه موجوده بكل دول العالم

نعم هناك من يريد الاساءه لمؤسسة العرش و تشويه صورة الملك أمام الأردنيين

لكن يا جلالة الملكه لا تعتب على الأردنيين كثيرا فالجوع و الفقر و هموم الحياه أصبحت عنوان المشهد

لا تعتب كثيرا فاحلام الأردنيين أصبحت محصوره برغيف الخبز و وظيفه براتب ٣٠٠ دينار

لا تعتب علينا نحن لم نعين رؤساء الوزراء الذين دمروا البلد و لا مجالس الأعيان الذين لم يقدموا اي جديد للاردنيين

لا تعتب علينا فمثل ما هناك حق على فئه ساقطه أخلاقيا تعتقد أنه من خلال الاساءه لك يصبحوا نجوم و مشاهير و يجمعوا كم لايك و مشاهده هناك حق على المستشارين بمكتبك الذين يسمحوا بطريقه مقصوده أو غير مقصوده بانتشار المعلومات المغلوطه و الإشاعات و هم في خبر كان

اعتقد حان الوقت يا ام الحسين للتغير فمثل ما انت تشعر بالظلم نحن لدينا نفس الشعور و منذ سنوات

استغرب كيف لدى البعض القدره ان يغلط و يسيئ و بعبارات بذيئه و بكذب على عينك يا تاجر فقط لأن الملكه لا تمتلك حصانه دستوريه مثل الملك

إذا أجا واحد كتب عنك تعليق و ما عجبك بتعمله سكرين شوت و بتروح بترفع عليه قضيه و النواب و الفنانين و المسؤولين اول ناس بعملوا هيك

الملكه تهتم بالتعليم و تطوير أداء المعلم و لا تسعى لتأخذ دور وزارة التربيه و التعليم و الاكاديميه هي شركه لكن ليست ربحيه و لم تنكر الدعم الحكومي لدبلوم تدريب المعلمين لكن أيضا الأرض هي للجامعه الاردنيه

الملكه هي زوجة الملك فقط و ليست سيدة أعمال تمتلك مئات الملايين و عائلتها ان كان آل الياسين أو الراسخ وضعهم المادي ممتاز حتى قبل زواج الملك و اكبر دليل انها درست بالجامعه الامريكيه بالقاهره و والدها من أشهر الأطباء بالكويت و اخوها مجدي درس ببريطانيا و لنكون اكثر واقعيه عنا ابن عم الوزير أو المسؤول بمشي بالشارع كأنه نابليون و المدينه الفاضله التي تحدث عنها أفلاطون ليست على خارطة العالم

بالنسبه للفستان و الملابس و الصالونات و السيارات

فموظف بشركة راتبه لا يتجاوز ال ١٠٠٠ دينار يقوم بشراء مرسيدس ٢٠١٩ و شقه بخلدا و زوجته ما تقبل تروح الا على طارق مشربش و ما بتشتري الا من تاج مول.

فارحموا ما بالأرض يرحمكم ما بالسماء اذا ابو ١٠٠٠ هيك كيف ملك من سلالة الرسول لديه أملاك بالحجاز اكثر من الاردن

اما بخصوص العلاقه بينها و بين زوجها فهذا شأن عائلي خاص

في الفئه الي بتغار اذا كانت علاقة الزوجه بالزوج ممتازه مثال على ذلك اذا شافوا اثنين ماسكين ايدين بعض او حياتهم حلوه بحكو ابصر شو عامليتلوا مش شايف غيرها معقول ما بتهاوشوا ما زهق منها هذه الفئه أصبحت تتعدى حدودها لتصل لابواب القصر و الله رح يعمل جهنم خاصه لهذه الفئه

الام و المعلمه و زوجة حبيب القلب اتمنى لك الصحه و العافيه و المزيد من التألق و النجاح و ادعو الله ان يرزق مؤسسة العرش البطانه الصالحه التي تخاف على هذا الوطن

وان نبدء بتغير النهج و ان يتم التعامل مع الأردنيين بالطريقه الصحيحه فنحن بال ٢٠٢٠ و ليس بالقرن السابع عشر

فالشفافيه و الصدق اساس النجاح

يقول الله تعالى

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: 58]





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