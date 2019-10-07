الرضا… مصدرُ السعادة الحقيقي!

نسعى في هذه الحياة بكل ما أوتينا من جهد في البحث عن: الحياة الكريمة، الراحة، المال، الاستقرار، والطمأنينة المرجوة، نحاول دائماً السير بكل الاتجاهات الممكنة لتحقيق ذلك؛ فمنا من يسلك الصعب ومنا من يسلك السهل، وبالنهاية النتيجة واحدة؛ لكن السؤال الأقوى هل تلك الطرق والمسارات كانت مرضية؟

حياتنا غريبة! نركض في هذه الدنيا لنحصل على ما نريد، وما أن نحصل عليه نتمنى المزيد؛ وكأن الذي حصلنا عليه أصبح شيئا اعتياديا، فترى الغني الذي يحسد الفقير على راحة باله وبساطته، والفقير الذي يحسد الغني على رغد عيشه، والحال نفسه مع الذي سرقه قطار العمر يتوق للعودة صغيراً، بينما الصغير يلتهب شوقاً ليصبح كبيراً، والمتزوج الذي يتمنى لو يعود به الزمن ليرجع عازباً خالياً من المسؤولية، والأعزب الذي ينتظر بفارغ الصبر زواجه المنتظر، وحتى العالِم ينظر من حوله يُمنة ويُسرة فيرى أنّ الجهل لا يزال مسيطرا على بعض الأمور؛ فلا يُقدّرُ نعمة العلم الذي وصل إليها، وكذلك الحال مع الجاهل الذي يبكي لهيباً لِقلةِ علمه ومعرفته.

كم نحن متناقضون، غافلون! نهرول بكل عزم نحو الغد المجهول، متناسين العيش في يومنا هذا، وأن نسعد به كما يجب ونرضى عنه، وما أن يأتي الغد تذهب أيامنا بلا جدوى فيُصيبنا الندم على ما فاتنا، ولو نظرنا لحياتنا الآن نرى أنها مجرد عبارات ندم ساقتها لنا الأيام الماضية والتي لم ندركها، ونسينا أننا أبناء اللحظة التي لا تشيخ.

ربما لو غيّرنا زاوية نظرِنا وتفكّرنا قليلا لتغير كل شيء، وتحولت مشاعرنا من الندم إلى التفاؤل والقبول، ومن الحزن إلى السعادة، ومن التعب إلى المتعة، ومن السخط إلى الرضا، وهذا ما نفعله عندما نُبتلى بابتلاء، أن نغير زاوية نظرنا لنرى الخير في هذا الابتلاء الذي ألمّ بنا فتتحول المحنة إلى منحة بإذن الله.

نحن من نصنع تلك السعادة؛ فالسعادة تنبع من داخلنا فتنعكس علينا بالرضا والقبول، فإن لم نكن مقتنعين بما نحن عليه؛ لن نشعر بطعم السعادة يوما أو حتى الراحة، وإن لم نكن راضين بما عندنا الآن لن نكون كذلك عندما نحصل على كل ما نريد، "وإن لم نكن سعداء وراضين عن حياتنا الآن لن نكون كذلك في أيّ حياة"



قسم الكيمياء - جامعة مؤتة

s_alshahateet@mutah.edu.jo