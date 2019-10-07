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الرضا… مصدرُ السعادة الحقيقي!
بقلم : أ.د. صلحي الشحاتيت
نسعى في هذه الحياة بكل ما أوتينا من جهد في البحث عن: الحياة الكريمة، الراحة، المال، الاستقرار، والطمأنينة المرجوة، نحاول دائماً السير بكل الاتجاهات الممكنة لتحقيق ذلك؛ فمنا من يسلك الصعب ومنا من يسلك السهل، وبالنهاية النتيجة واحدة؛ لكن السؤال الأقوى هل تلك الطرق والمسارات كانت مرضية؟
حياتنا غريبة! نركض في هذه الدنيا لنحصل على ما نريد، وما أن نحصل عليه نتمنى المزيد؛ وكأن الذي حصلنا عليه أصبح شيئا اعتياديا، فترى الغني الذي يحسد الفقير على راحة باله وبساطته، والفقير الذي يحسد الغني على رغد عيشه، والحال نفسه مع الذي سرقه قطار العمر يتوق للعودة صغيراً، بينما الصغير يلتهب شوقاً ليصبح كبيراً، والمتزوج الذي يتمنى لو يعود به الزمن ليرجع عازباً خالياً من المسؤولية، والأعزب الذي ينتظر بفارغ الصبر زواجه المنتظر، وحتى العالِم ينظر من حوله يُمنة ويُسرة فيرى أنّ الجهل لا يزال مسيطرا على بعض الأمور؛ فلا يُقدّرُ نعمة العلم الذي وصل إليها، وكذلك الحال مع الجاهل الذي يبكي لهيباً لِقلةِ علمه ومعرفته.
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