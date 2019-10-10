مئوية الدولة الاردنية

بعد اقل من عامين وبالذات في شهر نيسان 2021 ستحتفل الدولة الاردنية بالمئوية الاولى لتأسيسها اولا كأمارة على يد الملك المؤسس المغفور له الملك عبدالله بن الحسين ثم كمملكة اردنية وككيان اردني وطني جاء كواحدة من ثمرات الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.

ففي نيسان 1921 تأسست امارة شرق الاردن على يد الامير عبدالله وتم تشكيل هيئاتها الادارية المستقلة ثم تتالات بعدها قضايا التأسيس ولم شمل القرى والبوادي الاردنية تحت الحكم الجديد الى ان استقرت الامور على الدولة الاردنية كما نعرفها جميعا.

وبمناسبة الذكرى المئوية الاولى فاننا لم نسمع عن اي استعدادات حتى الآن للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وكل ما سمعنا به ان هناك لجنة تم تشكيلها لهذه الاحتفالية لا نعرف ممن تتكون او ما هي تحضيراتها .

كل الخشية ان تمر الذكرى الاولى كغيرها من المناسبات الوطنية الكبرى دون برنامج كبير يضاهي اهميتها ، وان يقتصر الامر على بضعة تقارير صحفية يكتبها مدراء العلاقات العامة عن الوزارات والمؤسسات الاردنية منذ تأسيس الامارة حتى الآن وهي على اهميتها لا تكتفي لمثل هذه المناسبة، اذ يجب ان نكرّس كل برامجنا الاذاعية والتلفزيونية والدرامية للحديث عن ثورة العرب والنهضة الكبرى وتأسيس الاردن باعتباره كان مخططا كحلقة اول ليتوحد بعد ذلك مع بلاد الشام لتكوين دولة عربية كبرى لولا الخذلان الذي تم من جانب الانجليز وغيرهم من الحلفاء الذي نقضوا تعهداتهم للشريف الحسين بن علي.

يجب ان نخصص في هذه الاحتفالية جزءا كبيرا للدراما التي تتحدث عن الثورة العربية وتأسيس الاردن وهناك مسلسلات يجب انتاجها ومن بينها مسلسل كتبه محمود الزيودي اسمة " السنابل والرماح " ويمكن انتاجه لانه يتحدث عن هذه الحقبة كاملة الى لحظة استشهاد الملك المؤسس على عتبات القدس في العام 1951.

لا يجب ان تمر الذكرى دون ان نكرسها دراميا في اذهان الاجيال الناشئة ليتعرف على بلدهم والصعوبات والمؤامرات التي واجهت الدولة الاردنية في مائة عام.

لقد قام الاخوة السوريون بانتاج مسلسل " اخوة التراب " من اخراج نجدت انزور عن الثورة العربية الكبرى وما فيه من مغالطات كبيرة عن دور الشريف الحسين بن علي.

وكذلك تم انتاج مسلسل سوري اسمه " لورنس العرب" مسيء جدا للاردن وقد كنت عضوا في لجنة شكلها معالي ناصر جودة عندما كان وزيرا للاعلام عام 2011 لمشاهدة بعض الاجزاء ووجدنا انه لا يستحق العرض على التلفزيون الاردني وحتى لا يتم عرضه على قنوات اخرى كما هدد المنتج قام التلفزيون الاردني بشرائه حصريا على ان لا يتم عرضه ابدا.

الكرة الآن بمرمانا وعلينا ان نستعد استعدادا يفي المناسبة حقها ويكرسها في اذهان الناشئة من ابناء الاردن وان تكون مناسبة للتقييم والمراجعة واستخلاص العبر والمضي قدما الى الامام.