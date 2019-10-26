لقد كثر المنظرين الداعين لحركات الاصلاح في العديد من المجالات وكلها تُجمع بأن تكون مبنية على الخبرات والكفاءات ، وان لا تتجاهل ما سبق لنبدأ من الصفر لا من حيث انتهت إليه لبناء التطوير والتحديث .

حيث يبنى اللاحق على ما أسس عليه السابق لبناء المشروع النهضوي القادر على البقاء والاستمرار ، والقادر على مواجهة التحديات وفي الوقت نفسه قادر على امتلاك الاليات القادرة على منحه الامكانيات لغايات التجديد ومتطلباته ، حتى ينجح المشروع النهضوي من خلال رواد بناء وليس رواد فوضى وهدم .

فلم يكن دوماً للرسل والانبياء مشروع اصلاح بقواهم الذاتية وقدراتهم الشخصية ، بل التأكيد دوماً انه وفق مشروع اصلاحي بتوفيق من الله عز وجل وهديه وتوكله عليه وإليه ينيب قال تعالى ( ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ) هود .

فأن نتبنى الانحراف عن القيم والمباديء والعقيدة كما ورد بالقرآن الكريم وسنة نبيه ونطلب التوفيق من الله في الاصلاح ، فان هذا تناقض فكري وعملي ، فللإصلاح مناهج قيمية واخلاقية ووسائل ومقاصد وغايات ومستويات فهناك حق وصواب تمنع المخالفات والانحرافات .

فاي مشروع اصلاح تجديدي يبنى أولاً على وحدة الصف والكلمة والاجماع والعدالة والاحتكام الى الحوار بالتي هي احسن ، وأن أية خلافات يجب ان لا تحتكم الى العنف والقوة والصدام والتعنت بين ابناء الوطن ، بل ان رد المظالم قوة وحكمة ، ومحاربة الفساد ورد المال العام من الذين استولوا عليه بطرق غير مشروعة حق ومحاسبة كل من اعتدى عليه ، فالعدل يحقق الامن والاستقرار ويبني اللحمة بين ابناء الوطن الواحد ، وفق اصلاح فكري وتربوي ومعرفي ومنهجي وسياسي ، دون مصادرة لحرية الرأي والتعبير والنقد البناء الملتزم بالمقومات الوطنية والاخلاقية والقيمية ، وان لا نغض الطرف عن المخالفات والانحرافات وكافة اشكال الفساد .

فعلى الوطنيين واصحاب الفكر والخبرة والتجربة توجيه شيئاً من طاقاتهم لبحث هذه الجوانب ، وابراز النماذج المعرفية الكامنة وراءها ، ولاثراء خبرات الشباب وتوجيههم وانقاذهم من ثقافة الانحراف والتوحش والتمرد ولتنمية الحس الوطني .



المهندس هاشم نايل المجالي