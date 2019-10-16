الامانة: 2020 عام الانجاز

ورشة حقيقة في شوارع عمان من شمالها الى جنوبها وعمل نهاري وليلي لمتابعة الانجاز في مشاريع امانة عمان المتعددة وكذلك من اجل انجازها في وقتها المحدد لها وهو العام القادم 2020 حسبما يؤمل القائمون على امانة عمان.

ولا بد ان تجد بعض الشكائين والمعترضين على هذه المشاريع من مواطنين اثقلت كاهلم الازمة المرورية والتحويلات التي تقيمها الامانة لتنفيذ مشاريعها الحيوية او من تجار تضررت مصالحهم نتيجة مرور اعمال الانشاءات بالقرب من محالهم او اغلقتها كما هو الحال في طبربور.

يقول امين عمان الكبرى يوسف الشواربة انه لا بد من كلف ومن خسائر نتيجة اعمال الانشاءات التي تقام في مسار الباص السريع الممتد من صويلح الى المدينة الرياضية ثم طبربور والهاشمي وشارع الاستقلال وصولا الى الزرقاء ومن المدينة الرياضية الى وادي صقرة فالدوار الخامس ثم شارع الاميرة بسمة وهكذا.

ويؤكد امين عمان الشواربة ان كل هذه المشاريع ستنتهي في وقتها المحدد سواء الباص السريع الذي سيتم الانتهاء منه في منتصف عام 2020 ثم سيصار خلال ستة اشهر لاحقة الى تركيب الباصات التي التي سيتم استيرادها. وكذلك هو الحال بالنسبة لتقاطع شارع الارسال وتقاطع اشارة مرج الحمام وغيرها من مشاريع ستنتهي في نفس العام او العام الذي سيليه. وبكل ثقة يتحدث الشواربة عن منظومة من المشاريع والخدمات ستقدمها الامانة من بينها اطلاقة لمشروع 18 خدمة الكترونية فعّلتها الامانة لخدمة المواطنين والمستثمرين.

وعلى سيرة الاسثمار فان الامين يتعامل بقوة وايجابية مع قضايا الاستثمار خاصة بعد انشاء شركة (رؤية عمان للاسثمار) المملوكة لامانة عمان وهدفها الاستثمار بما هو موجود من قيم للاراضي وغيرها في مشاريع حقيقية تدّر دخلا على الامانة وستكون في صالح الوطن.

امين عمان الشواربة متفائل بما سيتم انجازه خلال السنتين القادمتين وهو يعمل في مكتبه وفي الميدان منذ الصباح حتى اخر ساعة متأخرة في الليل يحيط به طاقم مميز من الكوادر المؤهلة في شتى القطاعات.

ويعول الامين على تفهم الناس لضرورة انشاء هذه المشاريع وهو يؤكد ان الامانة حاولت قدر الامكان التقليل من خسائر التجار ومن ازمات السير على المواطنين ولكن المشاريع في مدينة كبيرة مثل عمان يجب ان لا تتوقف وان تستمر بنشاط وهمة دؤوبة .

الامانة لها دورها الطليعي ايضا من خلال الخدمات الثقافية التي تقدم او من خلال الدعم المالي واللوجستي وغيره من اشكال الدعم الذي تقدمه للنشاط الثقافي والفني الاردني دعما للمثقفين وللفنانين. وهو دور حيوي جدا على غرار المدن الكبرى في العالم التي تهتم بالثقافة والمسرح والفن الانساني بشكل عام .

من يتحدث الى امين عمان الشواربة يجده مليئا بالثقة وبالتفاؤل بما تقدمة الامانة من خدمات لمواطني عمان، دافعي الضرائب، وهو مثال للمسؤول الذي يدرك اهمية عمله وسط الميدان ومتابعته لادق التفاصيل في عمل الامانة.