الرئيسية | مقالات تسوية آثار الإضراب: ارفعوا أيديكم عن وقت الطالب!!

بقلم : د.ذوقان عبيدات مهما كان توصيف ماحدث سواء في ماقبل الحل وما بعده، فإن مشكلة آثار الإضراب تظهر بقوة، ولو أن بعض المتداخلين يلملم سراً بعض جراحه! لا أقصد طرفي الأزمة فهما من وجهة نظري رابحان وخرجا أكثر قوة، لكن هناك فئة. نافقت الحكومة، وتخلت عنها الحكومة!! لا أتحدث عن هذه الآثار، حقيقة يمكن أن تتملكنا دهشة حين نشاهد"تربويا " مزعوما أو وزراء سابقين. أو محللين يطالبون كأي عابر سبيل بتعويض الطلبة عما فاتهم عبر تكثيف اليوم المدرسي، واستغلال أيام السبت، وتقليص العطل والإجازات!!

مشكلتي مع هذه الحلول هي:

١-إنها تعتبر الطلبة آلات، يمكن زيادة طاقتها الإنتاجية بزيادة فترة التشغيل!!

٢- إن عدد ساعات عمل الطالب حالياً في المدرسة والواجبات المدرسية المرتبطة بها

تصل إلى خمس وأربعين ساعة، وهذا يفوق ساعات عمل عمال مناجم الفحم وعبيد السخرة!

٣- تتعامل مع المنهاج كأداة معيارية مقدسة يجب توصيلها كلها إلى الطلبة. ولا يجوز الحذف منها إطلاقاً

٤- لا تفكر هذه الحلول بتطوير التدريس وحذف التفاصيل المعلوماتية التي قد تنسى بعد يومين، علينا أن نبحث عن فرصة للتركيز على المهارات العليا.

٥-الطالب إنسان له حاجات أخرى غير مدرسية، وعلينا أن نوفر له وقتاً للمتعة والصحبة والتواصل والهوايات واللعب... الخ.

أتمنى أن لا نعتدي على وقت الطالب خارج المدرسة، وأن لا نفسد الدوام الرسمي من خلال تكثيف عدد الأيام الدراسية وزيادة طول اليوم الدراسي.

مرة أخرى: لا تمدوا أيديكم على وقت الطالب!!

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