|
تسوية آثار الإضراب: ارفعوا أيديكم عن وقت الطالب!!
بقلم : د.ذوقان عبيدات
مهما كان توصيف ماحدث سواء في ماقبل الحل وما بعده، فإن مشكلة آثار الإضراب تظهر بقوة، ولو أن بعض المتداخلين يلملم سراً بعض جراحه! لا أقصد طرفي الأزمة فهما من وجهة نظري رابحان وخرجا أكثر قوة، لكن هناك فئة. نافقت الحكومة، وتخلت عنها الحكومة!! لا أتحدث عن هذه الآثار، حقيقة يمكن أن تتملكنا دهشة حين نشاهد"تربويا " مزعوما أو وزراء سابقين. أو محللين يطالبون كأي عابر سبيل بتعويض الطلبة عما فاتهم عبر تكثيف اليوم المدرسي، واستغلال أيام السبت، وتقليص العطل والإجازات!!
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|