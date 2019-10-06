الرئيسية | مقالات خيار حل الأزمة الوطنية

بقلم : هاني العموش هذا المقال ناتج عن الحرص التام على الوطن بكل ما تعنيه كلمة وطن أو دولة ولإننا نعيش في إقليم ملتهب وتدور حول هذا البلد الكريم الدوائر لتمرير مخططات خارجية خبيثة صهيو أمريكية بمساعدة أزلام في منطقتنا ومن جلدتنا ولا شك أن محاولات الضغط الإقتصادي والتجويع هي أهم الوسائل المستخدمة لذلك. إن أزمة المعلمين كشفت وعرت كثيرا من الوسائل المستخدمة للإطاحة بهذا الوطن وإذا استمر التعنت الحكومي واللامبالاة من النظام فإننا قد نصبح ونصحو على أبواب ثورة في حديقتنا الداخلية ويصيبنا ما قد أصاب الدول الشقيقة إذا ركب النظام رأسه وأستخدم أدوات القوة التي يمتلكها بمختلف أشكالها ممهدا لها بالتجييش الإعلامي والقوة الناعمة مرورا بالبلطجة والترهيب وتقسيم المجتمع بين موالاة ومعارضة ووصولا الى القوة الخشنة لا سمح الله . إنني من هنا أقول يجب أن ينتبه أصحاب القرار والمطبخ السياسي واتباع كل السياسات والوسائل للوصول الى حلول ممكنة. "

إن سياسات الدول الداخلية كما هي الخارجية يجب أن تحسب بكل عناية لأن أي خطأ في الحسابات قد يقود إلى نتائج غير محمودة العواقب وعند دراسة أي أزمة داخلية لا بد من تقدير الموقف بحيث يتم تحقيق الأهداف والمصالح للدولة والأخذ بالحسبان ثلاثة أمور هامة وهي : هل يتم تحقيق وحماية هذه المصالح بوسائل دبلوماسية من خلال الإستجابة والإحتواء أم بوسائل الضغط والإكراه وتجيير القانون أما بوسائل قمعية وعدم تحقيق

أي من المطالب بل والتطنيش . للأسف فإن الحكومة سارت في الطريق الذي لا يقود الى حل الأزمة . من المعروف أنه عندما تبدأ دوران عجلات الأزمة ويتبين مدى الإنخراط فيها سواء من خلال التأييد ومدى أحقية المطالب وخاصة إذا تحولت إلى مطالب تخص شرائح أخرى وامتدت إلى مطالب سياسية فإنه يتبين مدى صحة أو خطأ الحسابات وخاصة عند الجانب الذي كان بإمكانه حل الأزمة ،وسيتبين من هو الرابح ومن هو الخاسر وبأي شكل وحجم. إن التفاوض والجلوس الى طاولة الحوار سواء بشكل رسمي أو من تحت الطاولة أو غير رسمية عبر أشخاص وسطاء بمعنى آخر ما يسمى بالدبلوماسية الصامتة هي من أنجع الوسائل لحل أي أزمة مهما اتخذت من بعد، ويحدث ذلك في النزاعات الدولية .من المعروف أن أي مفاوضات رسمية قد تكون شكلية والحقيقة هي نتاج حوار كثيف من المفاوضات الصامتة التي تجري خلف الكواليس كما حدث في أوسلو وكثير من المفاوضات الأخرى، وقد تحدث المساومات على المستوى الداخلي داخل الدولة مثل حدوث الإضرابات. على أية حال سواء أكانت الدبلوماسية صامتة أم معلنة فإن الحلول للنزاع لا تعني بالضرورة إتباع وسيلة التسوية فقط فقد تتعدى الى الى كسر العظم فتقود الى الحرب على مستوى الأزمات بين الدول أو الى الثورة داخل الدولة خاصة عندما تكون البيئة قابلة لذلك. .

على أية حال هنالك أربعة وسائل على الأقل لحل الأزمات وهي:

الحل الاول الذي يخسر فيه كلا الطرفين

الحل الثاني الذي لا يربح فيه أي طرف

الحل الثالث الذي يربح فيه طرف كل شيء

الحل الرابع الذي يربح فيه الطرفين جزئياً ويخسرون جزئياً في اتفاق التسوية

هذه الحلول آنفة الذكر يرافقها سياسة معينة تسمى سياسة الضفط والإكراه للحصول على اكبر قدر من الكسب من الطرف الآخر .

إن الأزمة تعدت بعدها المهني المطلبي وأمتدت الى أن تبقى أزمة كامنة تحت السطح لو تم حلها جزئيا أي بمعنى حل أزمة المعلمين بالإستجابة لمطالبهم. وبناء على ما تقدم ولأننا لا نريد أن يكون هنالك خاسر أو بمعنى آخر لا نريد أن نخسر جميعا ونخسر الوطن فإننا نرى أن الخيار الذي يقود الى الحل للخروج من الأزمة الوطنية كاملة وبشكل نهائي هو تبني خيار الملكية الدستورية الذي يقود وبشكل مستمر أن يكون نظام الحكم رمزا" وطنيا" يُحترم ويبجل بكل تقدير وأن يسمو برمزيته فوق الجميع وليسجل التاريخ أسم جلالة الملك في صفحاته البيضاء المشرقة في التعقل والفهم والإدراك في كينونة التاريخ ومداراته. إن هذا الخيار هو الحل الأمثل الذي يلبي المتطلبات الوطنية ويتم بناء على هذا الخيار:

1 . تشكيل حكومة إنقاذ وطني يعهد إلى تشكيلها أحد الرموز الوطنية .

2. إصدار الأمر الملكي إلى هذه الحكومة تنفيذ التوجيهات التالية:

أ. تشكيل جمعية وطنية تأسيسية تشمل جميع الطيف السياسي الأردني ولمدة محدودة يعهد اليها تمثيل الجانب التشريعي لتنفيذ التوجهات الملكية وما تتقدم به حكومة الإنقاذ الوطني.

ب. إلغاء جميع التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور الأردني بما يتناسب والمصلحة الوطنية العليا.

ج. الفصل التام بين السلطات وتداخلاتها وتعزيز مكانة إستقلال القضاء بشكل واضح.

د. تشريع قانون إنتخاب يقود إلى تداول السلطة وتشكيل حكومات حزبية من خلال تفعيل الحياة الحزبية والسياسية.

هـ . العمل على النهوض بالوطن في مجال الحريات والتعليم والصحة والخدمات والنقل العام وشبكات الطرق بما يخدم الوطن والأمة.

و. تشريع قانون من أين لك هذا وتفعيله.

ز. العمل على توجيه الإقتصاد الوطني لنكون دولة منتجة وإنشاء مشاريع وصناعات تستوعب البطالة وتردم هوة الفقر وتنهض بالمواطن ليعيش حياة حرة كريمة مستقرة.

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