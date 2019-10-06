الرئيسية | مقالات الفالح تكنب:#قَـــــمَـــــرُ #الْْـــــــحَـــصَّــاديــّــن

بقلم : فــــائــــزة عــــبـــد الـــكـــريـــم الــــفـــالـــِح الــحـُــبُ و الــّــــنُــــوْرُ تـُـــــو أَمـَــان ،،،،،، و الـّــشـمــسُ و الـْــقَــمـرُ

آيـــتـــان والارض و الـــمــنـجــل وقَــمَــر الــحـصـَّاديـّن سـَيـَمـْرُ بـأيـلـول والـنـور لا يـكْذب يـحـتـل كـل الـظـلال يـخـتـرق كـل الـثـقـوب والـمـسـافـات تـطـول والـرصـيـف يـبـكـي الـمارة يـشـكْي الـعـبـور مـن وعــر الــدروب ،،، الــنــور لا يــكــذب يـَتـلـمـس الـكـهـوف



يُــغــطي الـنـيِّـام تـحـت



أتــّرِبــة الــقـبـُــور يــُخـفـف عــنـهـم وطـأت الـذُنُــوب ،،،



الــنـور لا يـخـون ،،



كــل يــوم لـه مـوعـد مــع الـمـخــاض ،، مـع أجـنـة الـحـقـول،، يــوقـد أصـوات الـتـمائـم



عـلـى خـشخـشة الـسَّنـابـل ،،، وهــزيـم الــرعــودـ ،،، الـنــور يـتـسـا قـطـ مـن وجــه الــقـمـر عـلـى مـنـاجـل الـحـصـّاديّـن يـُغـنـي مـعـهـم عـلـى جـلـجـلـة الـطـُبـول،، يـتُـوق الّـى حـكـايـات الـخـريـف الـعـابـر بـيـن الـفـصـول يـخـتـبـئ الـلـيـل وّراء فـسـتـان عـــروس يـتـطـابـق الـبـدر مـع الـشـمس لـيـبـقـى الـنـور نــور،،،،، يـكـتـمـل حـسـن الـقـمـر تـهــرب ثـمـالـة الـكـؤوس ،،، يـرتـشـف الـنـور نـــدى تـشـتـعـل جـذـ وة الـعـطـشـى الـهـائـمـيـن وراء ســراب يـركـبـون جـُنـح الـلـيـل يـطـوفـون الـفـَيـَافـي والـسـهـول ،،،، الـقـمـر يـكــسر هـيـبـة الّـلـيـل والـنـور والـحـُب تـوأمـان يـنـضـج الـقـمـر بـصـمـت يـتـلاـ شـى الـعـمـر بـالـمـوت يـتساقطـ ذهـب الـخـريـف ويـبـقـى الـحـُب الـى حـيـن ،،،، ويـبـقى النـور يـكتـب ومـضـات العـصـور وحكايـات قـمـر الحـصَّادين فـعند كـل ضـربة منجل خبـر اليـقيـن ،،،،

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