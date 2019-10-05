داودية يكتب:يوم المعلم يوم الشكر والرضى والفرح

قام هذا الوطن العظيم الجبار على ارادة المعلمين وكفاحهم واكتافهم، وعلى عطائهم الجزيل الباذخ.

وقام وطننا العظيم الجبار على زنود العسكر وبنادقهم وتضحياتهم و جودهم البهي السخي بارواحهم.

قاما معا، الثكنة والمدرسة.

كانت مدارس الجيش، اول المدارس في الأطراف والأرياف. وكنت ممن درس في المدرسة العسكرية الهاشمية بالمفرق، على أيدي ضباط وجنود، يكرهون مثلنا ان يقرع جرس انتهاء الحصة أو جرس انتهاء الدوام.

"مدارس الثقافة العسكرية" كانت اول المدارس التي وزعت خيرها على القوات المسلحة، فازالت أمية العسكر في الثكنات، وازالت أمية الأطفال في القرى والبوادي، في الثلاثينات والاربعينات الخمسينات والستينات، في ذلك الزمن الموغل في الفقر والشح.

وكان رجالات الأردن وزعماؤه، يبدأون الرجولة والعطاء والانتماء، في سلك التعليم النبيل الجميل:

سليمان النابلسي، احمد اللوزي، وصفي التل، محمود ابو غنيمة، حسن البرقاوي، حكمت الساكت، ذوقان الهنداوي، محمد اسحق الفرحان، محمد اديب العامري، عبد خلف داودية، ذهني رافت، محمد خليل آل خطاب، عادل عوجان، عادل الشريقي، عثمان بدران، عبدالمهدي العطيوي وتيسير الشرايري وآلاف غيرهم.

ومن مسالك التعليم القيمية الصارمة السامية، ومن ينابيعه الرسولية، ومن الاتصال بالناس ومن شرف خدمتهم، تشرب القادة الكبار أخلاقهم وطباعهم ورعايتهم ومعرفتهم بظروف شعبنا وفقره وحاجاته، فقادوا مسيرته خير قياد، واعطوا وأعدوا إجيالا، قدمت ارواحها للوطن ولفلسطين وللأمة، بسخاء، بلا تردد ولا منة.

اليوم هو اليوم العالمي للمعلمين في كل الدنيا، يحتفل العالم فيه بمعلميه الذين أعطوا ويعطون بلا حدود، يكرمونهم ويمارسون قوة الشكر التي لا تضاهى في تأثيرها.

اليوم نحتفل نحن أيضا بمعلمي الأردن ومعلماته، الذين صنعوا هذا التقدم، وبنوا هذه النهضة، وامتد فيض خيرهم العميم إلى إخوتنا ابناء الخليج العربي وأبناء المغرب العربي.

المعلم الأردني الجميل الجليل، يقدم ذوب عمره وزهرته، مواصلا مسيرة البناء والعطاء، في ظروف مادية قاسية، براتب هزيل لا يقيم اوده ولا يلبي ابسط حاجات اسرته الأساسية.

مؤلم ومفجع ووحشي وظالم، ان يوصل المجتمع أبناءه المعلمين إلى حالة العوز والفاقة. وان يدفع المجتمع معلميه النبلاء، إلى التوقف عن العطاء الذي يتقنونه ويمارسونه، ولا يتقنون غيره.

يجدر ان يلبي مجتمعنا حاجات المعلم الأردني في يوم المعلم، وأن يكرمه ويشكره ويبجله. وبالاحترام المتبادل والتراضي والمحبة، نصل إلى التفاهم الذي سيعيد الفرحة الى طلابنا وأولياء الأمور والى كافة ابناء الشعب الاردني.

في يوم المعلم يرضي مجتمعنا ابناءه المعلمين والمعلمات.