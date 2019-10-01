هل فقدنا الموضوعية !!!

من اهم سمات التفكير العملي والموضعي والمنطقي والعقلاني هو فن التعامل مع الافكار والمواقف والاشخاص والازمات والاحداث بطريقة عملية ذهنية ، بحيث ينظم العقل كافة الخبرات والمعلومات للشخص للاحاطة بالحدث قبل اتخاذ اي قرار ازاء اي مشكلة او أزمة او اي موضوع معين .

ووفق نسق متجرد من العواطف المتأثرة بالكثير من الجوانب خاصة السلبية ، لانها ستقود حتماً الى الفوضى فهناك حدود للذات على المسؤول ان يدركها ليحسب حساب لابعاد اي مشكلة او ازمة حتى لا تتفاقم بل يحسن التعامل معها ، ويضع بين عينية انصاف المطالب العادلة وعدم هضم حقوق الاشخاص اياً كانت مكانتهم .

فيجب ان لا ننظر الى الامور بعين السخط بل بعين الرضا بنظرة تفصيلية ، فالمرونة الذهنية عند صاحب القرار هي التي تعطي للانسان مساحات للحركة يوازن فيها الامور من كافة الجوانب المالية والادارية والفنية وفق التقييم وبكل مصداقية .

وان يكون ذلك من خطط الاصلاح والتطوير وعدم الرؤية من زاوية واحدة للامور ، لانها تزيد من صعوبة الامر وتكون النتائج قاصرة ، حيث ان اهم مقومات النجاح في الدول المتحضرة اليوم هو سلوكية التفكير الموضوعي واعتماد النقد والحوار البناء وتعزيز الايجابيات والحد من السلبيات ، لضمان الجودة والعدالة وتقليص فجوة الخلافات بتقريب المفاهيم المشتركة ، للانتقال من الحالة الغير سليمة الى الحالة الايجابية ، وصاحب الثقة العالية والشخصية القوية هو الاقدر على تقبل النقد وليس اعتباره سكيناً يقطع شريان الحياة او يقطع التواصل وكسر العظم .

فعلينا تقبل النقد بروح ايجابية لغايات التقويم والتعديل والتصحيح ، وان النهضة لأي دولة مرتبطة بالنقد فهو مرآة لمظهرنا وعملنا وسلوكنا ، ويعطينا توازناً داخلياً عندما نتقبله بكل روح ايجابية ، ونصوب اخطاءنا ويعطينا مساحة للتأمل للتصحيح .

والاصلاح هو ردم الهوة بين الفكر والواقع ، من خلال امتلاك رؤية نتابعها ونتقبل الاراء لتصحيها لتقليص هذه الهوة فلها مفاتيح ، وعلى المعنيين اختيار المفتاح المناسب للعبور عبر البوابة الصحيحة .

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