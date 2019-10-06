يقول أحدهم..بقلم فيصل الصويص

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بقلم : فيصل الصويص انا مع المعلم لكن ضد الإضراب

انا مع العلاوه لكن هناك مدارس لم ينجح بها احد بالجنوب على سبيل المثال

انا مع المعلم بس محتاج اربط العلاوه بالأداء و النتائج

انا مع المعلم لكن ضد دخول جماعة الإخوان المسلمين على الخط

رأي متواضع مع كامل الاحترام والتقدير لكل من يؤمن بأي جمله ⬆️⬆️

اولا الإضراب حق موجود بالدستور و ليس اختراع اردني بالمناسبه على سبيل المثال لو كنت موظف في شركة و تريد علاوه هل ستقوم بالاضراب عن العمل يوم الجمعه بالتأكيد لا

بنفس الوقت الحكومه تعاملت مع القضيه ببساطه و بهدوء و كان هناك أخطاء بإدارة الازمه و الطرفين مسؤولين أمام الطلبه و مستقبلهم لان الدستور أعطى حق الإضراب لكن أيضا أعطى حق التعليم للطلبه

اما بخصوص المدارس التي لم ينجح بها احد

صحيح هناك مدارس لم ينجح بها احد و هناك ضعف لدى نسبه من المعلمين لأنهم جزء من أزمة القطاع العام و هذا ليس بالغريب و لا بالجديد و مثل ما بتوخذ ٤٠٠ ليره و ضمان و تأمين و إسكان و تعليم للأبناء بالجامعات و بتعطل ٣ شهور عليك واجب و رساله أمام الطلبه

لكن هناك وجهة نظر تحترم تقول

كيف للمعلم الذي لا يتجاوز راتبه ال ٤٠٠ دينار و الذي يدرس ٣٠ حصه بالأسبوع بغرفه صفيه يوجد بها ٣٥ طالب و بعض الغرف لا يوجد بها شبابيك أو تدفئه ان يعطي الحصه بشكل كامل و قد تناسى البعض أن الطالب أيضا اساس العمليه التعليميه ذلك الذي يستيقظ بالصباح من دون فطور و بحذاء ممزق و بقلب مرتجف بسبب صراخ الأب و الام من صعوبة الأوضاع الاقتصاديه و الأمر الآخر بسبب قلة الملابس التي يرتديها ان يبدع و يحصل على نتائج مميزه؟

ربط الأداء بالعلاوه

انا مع ان تربط العلاوه بالأداء فبعض المعلمين يأتي على المدرسه ليشرب القهوه و الشاي بالنعناع لكن كيف تتجرأ الحكومه و تطرح هذا الرأي و هي لا تطبق هذا الكلام عليها او على باقي النقابات

جماعة الإخوان المسلمين

لنعترف اولا ان الدوله تتعامل مع الاخوان المسلمين بطريقه مختلفه عن مصر على سبيل المثال و هم حزب سياسي له كل الاحترام والتقدير

من الممكن أن يكون هناك أعضاء بالنقابه من جماعة الإخوان لكن المطلب اقتصادي و عددهم جميعهم بالأردن لا يتجاوز ال ١٠٠٠٠ لماذا كل ما صرخ الشعب من الجوع و الفقر و الفساد نضع شعار الاجندات الخارجيه و الاخوان المسلمين شماعه لاخطاء الحكومات المتعاقبة

اسف على الاطاله

لكن إذا أزمة المعلمين و هي شأن داخل صارلها ٤ أسابيع و معطله احلام الطلاب كيف بكرا بدنا نقف ضد من يهدد الأردن و فلسطين و الأقصى و القيامه.

اه صحيح مش مهم اذا استقالة الحكومه و روح الرزاز المهم يتغير النهج و نتعلم من النقط السودا الي بحكي عنها زيتون.

#faysal_sweis

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