يقول أحدهم..بقلم فيصل الصويص

انا مع المعلم لكن ضد الإضراب
انا مع العلاوه لكن هناك مدارس لم ينجح بها احد بالجنوب على سبيل المثال
انا مع المعلم بس محتاج اربط العلاوه بالأداء و النتائج
انا مع المعلم لكن ضد دخول جماعة الإخوان المسلمين على الخط
رأي متواضع مع كامل الاحترام والتقدير لكل من يؤمن بأي جمله ⬆️⬆️
اولا الإضراب حق موجود بالدستور و ليس اختراع اردني بالمناسبه على سبيل المثال لو كنت موظف في شركة و تريد علاوه هل ستقوم بالاضراب عن العمل يوم الجمعه بالتأكيد لا
بنفس الوقت الحكومه تعاملت مع القضيه ببساطه و بهدوء و كان هناك أخطاء بإدارة الازمه و الطرفين مسؤولين أمام الطلبه و مستقبلهم لان الدستور أعطى حق الإضراب لكن أيضا أعطى حق التعليم للطلبه
اما بخصوص المدارس التي لم ينجح بها احد
صحيح هناك مدارس لم ينجح بها احد و هناك ضعف لدى نسبه من المعلمين لأنهم جزء من أزمة القطاع العام و هذا ليس بالغريب و لا بالجديد و مثل ما بتوخذ ٤٠٠ ليره و ضمان و تأمين و إسكان و تعليم للأبناء بالجامعات و بتعطل ٣ شهور عليك واجب و رساله أمام الطلبه
لكن هناك وجهة نظر تحترم تقول
كيف للمعلم الذي لا يتجاوز راتبه ال ٤٠٠ دينار و الذي يدرس ٣٠ حصه بالأسبوع بغرفه صفيه يوجد بها ٣٥ طالب و بعض الغرف لا يوجد بها شبابيك أو تدفئه ان يعطي الحصه بشكل كامل و قد تناسى البعض أن الطالب أيضا اساس العمليه التعليميه ذلك الذي يستيقظ بالصباح من دون فطور و بحذاء ممزق و بقلب مرتجف بسبب صراخ الأب و الام من صعوبة الأوضاع الاقتصاديه و الأمر الآخر بسبب قلة الملابس التي يرتديها ان يبدع و يحصل على نتائج مميزه؟
ربط الأداء بالعلاوه
انا مع ان تربط العلاوه بالأداء فبعض المعلمين يأتي على المدرسه ليشرب القهوه و الشاي بالنعناع لكن كيف تتجرأ الحكومه و تطرح هذا الرأي و هي لا تطبق هذا الكلام عليها او على باقي النقابات
جماعة الإخوان المسلمين
لنعترف اولا ان الدوله تتعامل مع الاخوان المسلمين بطريقه مختلفه عن مصر على سبيل المثال و هم حزب سياسي له كل الاحترام والتقدير
من الممكن أن يكون هناك أعضاء بالنقابه من جماعة الإخوان لكن المطلب اقتصادي و عددهم جميعهم بالأردن لا يتجاوز ال ١٠٠٠٠ لماذا كل ما صرخ الشعب من الجوع و الفقر و الفساد نضع شعار الاجندات الخارجيه و الاخوان المسلمين شماعه لاخطاء الحكومات المتعاقبة
اسف على الاطاله
لكن إذا أزمة المعلمين و هي شأن داخل صارلها ٤ أسابيع و معطله احلام الطلاب كيف بكرا بدنا نقف ضد من يهدد الأردن و فلسطين و الأقصى و القيامه.
اه صحيح مش مهم اذا استقالة الحكومه و روح الرزاز المهم يتغير النهج و نتعلم من النقط السودا الي بحكي عنها زيتون.
#faysal_sweis