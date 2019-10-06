الإضراب والكباب

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بقلم : الكاتب محمد المهيرات

قلاية البندوره الوجبة الرئيسه على مائده الطعام في بيتي...لذلك أولادي عملوا إضراب في البيت وكان شعارهم -- تسقط قلاية البندوره --اولادي نفذو الإعتصام داخل المطبخ..شروط الإعتصام ان لا يتم فتح الثلاجة ولا أشعال الغاز ولا فتح التلفزيون..عملت مفاوضات مع اولادي لفك الإعتصام ولكن كان شرطهم صعب بأن يتم القضاء على قلاية البندورة من وجبة العائله...تطور الإعتصام واولادي أصبحو يقذفوني بحبات البندوره..نتج عن إعتصام اولادي بأني خسرت طبق بيض وتم أتلاف خمس علب سردين وسبع تفاحات..كلما عمل اولادي إعتصام كنت أذهب الى المطعم لوحدي وأتناول وجبة كباب ومن ثما أعود أفاوض اولادي على قلاية البندوره..تدخل الأهل والجيران لفك الإعتصام

ولكن قررت ان اعمل شوية تنازلات لفك الإعتصام قررت بأن نعمل قلاية البندوره مع اللحمه ولكن اولادي رفضوا هذا الإقتراح واخيرا رضخت لمطالب اولادي وقررت أستبدال قلاية البندورة بطبخة الخبيزه وانا مازلت أنتظر قرار اولادي هل سيتخلو عن أضرابهم من أجل الخبيزه....الوزراء يأكلون الكباب ويفاوضون المعلمين على قلاية بندوره...المعلم يطالب بأبسط حقوقه ولم يطالب بأن يتم صرف وجبة كباب يوميه داخل المدرسة...المشكله بسيطه...الحكومات دائما تعاني في حل الأزمات..منخفض جوي قادم يعنى اطفال تموت من الغرق ولم تستطيع حل مشكله منخفض جوي فكيف لها ان تحل مشكله معلم...المعلم اذا طالب بحقوقه نوع من الأرهاب والحكومه لا تريد أنصاف المعلم حتى لا تخسر الكباب

بين الأرهاب والكباب المعلم يريد فقط ان يعيش على قلايه البندوره...الكباب يفاوض قلايه البندوره حتى تتخلى عن حقوقها

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