العمرو يكتب:تنفيذ القانون فورا والجلوس لطاولة الحوار

من غير المقبول عدم الاستجابة لقرار المحكمة العليا والتي جاء بنص قرارها وجوب تنفيذ قرار وقف الاضراب حالا ،هذا القرار استند الى الحق الدستوري للطلبة بتلقي تعليمهم، وان حقهم الاسمى والأعلى باستمرار عامهم الدراسي وفقا لقانون التربية والتعليم.

موقف النقابة على لسان نائب النقيب يعتبر عدم استجابة ومماطلة في تنفيذ القرار يشكل وصدمه وسابقة خطيرة في رفض الامتثال للقانون بشكل متعمد من قبل احدى مؤسسات المجتمع المدني التي اساس وجودها شرعية القانون، ربما تشكلت في الاردن حالة من الاحباط من تكرار حالات تجاوز القانون وعدم الشفافية في تطبيق سيادة القانون على الجميع ولكن من منطلق احترام شرعية الدولة واستقلال القضاء كان الاولى بمجلس النقابة الاستجابة والاعلان الفوري عن تعليق الاضراب مع التمسك بالمطالب المهنية والحقوقية التي تشكل هدفهم من الاضراب منذ شهر تقريباً.

القانون فوق الجميع وسيادته واحترامه يجب ان تكون ثقافة وممارسة وسلوك وان نناضل جميعنا من أجل احترامه لانه هو وحده الضامن للعدالة والاستقرار.

مطالب المعلمين المهنية والحقوقية لا غبار عليها ونلوم الحكومة التي اوصلتنا جميعا الى هذا المنزلق الخطير وبنفس الوقت رفض النقابة لتنفيذ القانون مدان وفيه تحدي لارادة القضاء الموجود اصلا لحماية الحقوق ، ومراعاتها والمحاكم لا تأخذ حق طرف على حساب الاخر بل تنظر للحقوق نظرة شمولية اعمق وابعد وأسمى من النظرة الاحادية.

لم أكن يوما الا مع علاوة المعلم وكل الموظفين العموميين ليكون الحد الادنى 500 دينار شهرياً ووضع نظام يكفل العدالة والمساواة في الرواتب مساواة تامة لا لبس فيها في ربوع الوطن.

الاخوة المعلمون الوطن لنا جميعا ومن حقنا الحفاظ عليه وحمايته ومن هذا المنبر ادعو الى سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء والجلوس الى طاولة الحوار والبحث عن البدائل لتحصيل حقوق المعلمين.