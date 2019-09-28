التمكين في ظل المتغيرات !!!

يعيش مجتمع الاعمال في جميع بلاد العالم فترة تتسم بالتحولات الاساسية النابعة من ضرورات محلية بحتة ، والبعض الاخر بتأثير متغيرات اقليمية وعالمية ، فلا بد من الاستجابة الى هذه التحولات سواء كان ذلك في القطاع الحكومي او القطاع الخاص ، مما ينتج عنه اويصاحبه زيادة فرص الاستثمار والتنمية ، وتجنب العديد من المخاطر والمعوقات الناجمة عنها والمصاحبة لها ، حيث لا بد من وجود قيادات ادارية مسؤولة وعاملين وموظفين عصريين ، يواكبون هذا التطور والتغيير والقادرين على الاستجابة الى هذه المتغيرات باستمرار .

لذلك نجد ان الكثير من الوزارات والشركات اعادت هيكلة كوادرها وطورت اساليبها ، لتطوير وتحسين الاداء لتكون منظمة المستقبل التي تسعى الى التميز والتفوق ، وتستوعب التكنولوجيا الحديثة واستثمارها طاقاتها البشرية العاملة أحسن استثمار ، وتعمل على تنمية الابداع والابتكار وتؤمن الانسان لتوظف وتطور قدراته الفكرية .

ولقد ادت هذه التغيرات والمستجدات التي تحدث في بيئة العمل والاعمال في كافة المجالات ، الى صراع نحو البقاء بين الموظفين والعاملين في دائرة التنافس في بيئة العمل ، ولمواجهة التنافسية العالمية المتزايدة ، والبيئات العملية الغير مستقرة اقتصادياً او اجتماعياً او سياسياً .

اي ان الوزارات والشركات تحتاج الى قيادات مؤهلة مدربة قادرة على مواكبة هذا التطور وهذا التحول ، وقادر على خلق رؤى جديدة ، وخلق بيئة عمل تعاونية حقيقية تعتمد على التمكين للتغلب على المشاكل والسلبيات الداخلية في العمل ، والتي غالبيتها سببها المركزية الشديدة بالعمل ومحدودية اعطاء الصلاحيات التي تمنح الموظفين والعاملين صلاحية الانجاز والانتاج ، مع تحفيزهم بحوافز لتعزيز الانتماء والوصول الى مستوى عالٍ من الرضا الوظيفي وتعظم دورهم ومشاركتهم .

متجاوزين الاختلالات والاختلافات الحاصلة في كثير من الوزارات والشركات ، اهمها الاختلاف في التمكين الوظيفي بين الموظفين ، واحياناً بسبب العمر واحياناً حسب الاقدمية او على حساب الجنس وغيرها من المعوقات .

فللتمكين تأثيرات سلوكية في العمل ، فهناك علاقات ادراكية داخلية شخصية خاصة عند تقيم الموظفين في ادائهم لمهامهم والذي سيؤدي الى التحفيز الداخلي الحقيقي ، ومدى تفاعل العاملين مع بعضهم البعض ، ومدى القدرة على الضبط النفسي بالعمل ودرجة التفاعلات الاتصالية ، لتسهيل الانجاز بعيداً عن العدائية والنقد الذي لا يراعي مشاعر الاخرين .

اذن فان التمكين استراتيجية تنظيمية واكتساب ومنح العاملين مهارات جديدة تواكب التطور والمستجدات العالمية ، لغايات التطوير والتحسين الاداري المتواصل والمستمر ، واعطاء صلاحيات للعاملين ومشاركة فعالة في اتخاذ القرارات ، وحرية العمل والتصرف في ظل رقابة غير مركزية وفق اسس لا تشعره بعدم وجود ثقة بين المدير والعامل او الموظف .

فالتمكين مفتاح اساسي لتنمية عامل الابداع ولتطوير الوزارة او الشركة باتجاه المستقبل ، ولتكون اكثر منافسة بالعمل واكثر مرونة على التكيف لتلبية الطلبات وزيادة الخدمة والانتاجية وزيادة الرقي بالعنصر البشري ، واعطاء الادارة وقت وجهد للانشغال بأمور اكثر اهمية لصالح الوزارة او الشركة ، اي تركز على القضايا الاستراتيجية كذلك سرعة اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات خاصة بوجود ادارة الجودة الشاملة .

بينما نجد ان كثيراً من المنظمات ( شركات ومصانع ونقابات وغيرها ) هناك صراعات في العمل حزبية وفكرية ، وتضارب الاتجاهات والمواقف تخلقها التعارض في الرأي والموقف .

لتصبح التصفيات الداخلية وتعطيل المعاملات ونصب الشراك لبعضهم البعض والكثير من المعوقات في العمل والانتاج ، ليصبح العامل الوافد اكثر قبولاً لدى اصحاب المصالح .

كذلك فان كثيراً مما يتم اعادة تدريبهم وتأهيلهم ورفع مستواهم التقني يغادرون عملهم بعد الاستفادة من هذه الميزات ، وذلك للبحث عن وظيفة احسن دخلاً ومعاشاً وامتيازاً مما يجعل صاحب العمل يتجنب تطوير ورفع كفاءة العاملين ليلجأ الى شركات مساندة خارجية .

لذلك يجب ان يكون هناك انسجاماً وتوافقاً بين مستويات الادارة المختلفة لخلق اجواء متفق عليها لسياسات التمكين والالتزام الخلقي والادبي بالعمل .