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احمد حسن الزعبي يكتب : نداء اخير الى جمانة
بقلم : احمد حسن الزعبي
وطنا اليوم-عمان:نداء اخير الى جمانة
علاوة ال٥٠٪ ستتسبب بانهيار مالي كبير للدولة يا جمانة؟ اذا قلت هذا عن وعي فإنه تهديد للأمن الاقتصادي واعلان مبكر لافلاس الدولة يجب ان تعتذري عنه وتحاسبي عليه فالدولة التي لا تحتمل ١١٢ مليون دينار على خمس سنوات هي دولة منهارة بالنتيجة ..واذا قلتيه من غير وعي وهذا ما أرجحه..فاسمعي يا جمانة ...العلاوة لا تصنع الانهيار وانما السياسات الاقتصادية الفاشلة..الانهيار المالي سببه تحاصص اموال ومواقع الدولة...الانهيار المالي سببه تبخر المساعدات والاتيان بالقتلة الاقتصاديين لينهوا الاقتصاد الوطني..الانهيار الاقتصادي سببه الفساد الذي يرعى ويكبر ويتورم من مص دمائنا واحلامنا وأموالنا برعاية رسمية...تعرفيني انني لا احفل كثيرا بالالقاب.. لذلك ساناديك بلا القاب كنت اظن ان الصحافة رسالة يا جمانة لاكتشف انها جسر عبور لا يختلف كثيرا عن جسر المحطة الذي انهار قبل ايام...احترم الزمالة والصداقة التي بيننا والا كتبت الكثير وبقسوة لم تعهديها من قبل..لكن تذكري وليتذكر الزملاء اصحاب الخدود اللامعة في الحكومة...ان الحكومة سترحل بعد ايام او اسابيع على ابعد تقدير...وستعودون الى بيوتكم مخذولين لا انتم ارضيتم ضمائركم ولا ارضيتم الله ولا كسبتم احترام الناس...لي طلب واحد بعد هذه الرسالة..ارجوكم ان تقابلنا بطريق ان تغيروا الطريق ما استطعتم...فالباطل لا يلتقي الحق بطريق واحدة...على المستوى الشخصي احترمك يا جمانة ...لكن سامحيني لقد خذلتم الرسالة والقسم الصحفي والمبدأ.
اخوك وزميلك السابق احمد حسن الزعبي
الصورة للمصور امير خليفة
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