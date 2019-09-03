الملك سينتصر للشعب، امنيات في جعبة الملك وتوقعات للمرحلة القادمة

يخالجني شعور الان بان الملك الان في ذهنية المراقب للاداء العام غير المنضبط لمعظم القطاعات المفصلية المؤثرة في الوطن، وأراني في وجدان كل اردني بالتسائل كيف الخروج من الازمة الحالية والعديد من الازمات الداخلية وما تأثير الضغوط الخارجية على الوطن، فيقودني ذلك الى امنيات في جعبة الملك وتوقعات للمرحلة القادمة وتشخيص لأهم ما يشغلنا جميعا.

ان الازمة الحالية لا تتمثل بالاضراب، فهو حالة صحية قد تنتج يوميا من جماعات الضغط والاحزاب في اي حين، ولكن عمق الازمة هو بلا شك غياب النخب السياسية، وهذه الامنية الاولى لي على الملك: ان يبدأ بتحريك مصنع النخب السياسية بشكل ضروري وحاسم، ويوعز بتوقيف التوظيف بحالة الادوار بالكفاءة العلمية فقط فالوطن يحتاج قادة وليس موظفين لهم دورهم امتلأت بهم الادارة الحكومية فأضعفوها برؤيتهم المحدودة وقلة خبرتهم بكيفة ادارة الامور، قادة قادرين على المبادرة وتبني المواقف بمرجعية معرفية وعلمية جيدة، فالاساس القيادة بلا شك في صناعة النخب.

ان الصمت الذي تبديه الاجهزة الامنية محل تساؤل للجميع، فهو غريب لا يمت للدور الذي كانت تلعبه الاجهزة الامنية في ادارة الازمات، وقد يكون مرد ذلك كثرة الشكوى بهم للملك من اصحاب الاجندات العجيبة الغريبة على مصلحتنا الوطنية العليا، فكشف الغطاء خلال ازمة الاضراب واضح وضوح الشمس وكأنه ترجمة لمقولة" قلعوا شوككم بأيديكم" وعليه، فهذه امنيتي الثانية على الملك: إما اعادة الثقة بتحرير الاجهزة الامنية من ضغوطات اصحاب الاجندات الخارجية الذين يشكون على الدوام من تاثيرها في تقرير بعض الامور، وإما اعادة النظر بكيفية التدخل الامني في حال الازمات، فالشعب يؤمن بالاجهزة الامنية ودورها مهما اختلف معها وذاق بعض مر المبالغين فيها ، فانصف سيدي الشارع الاردني الذي هو منك واليك فانت الاعرف بكيفية كشف الغطاء من اجهزة عالية القدرة والتاثير. وبعيدا عن التشخيص الذي يبرع فيه الاردنيين فرسالتي الى الملك في الطائرة وقبل الوصول انزع اصحاب الاجندات الخارجية وانصف الشعب الذي طالما انحاز لك فهو الذي يؤمن بك مهما عصفت بالوطن الظروف والمحن كربان اصيل.

ان اضراب المعلمين بلا شك تم بعقل اخواني بحت، وذلك لخبرتي بان الاخوان اذكى واكثر دراية في تنميط الازمات وصناعة التصاعدية فيها، ولكن اعتقد جازما بان الآلية التنظيمية للاضراب وطنية بامتياز وصاحبة حق وكل ما في الامر غياب لادارة الازمة، وغياب تام للنخب السياسية الذين عز نظيرهم في الازمات الاخيرة للوطن. فالملك سينتصر للشعب وللقطاع العام عموما، وليس من امنية ثالثة على سيدي بتحسين رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم مائتا وخمسون الفا بخمسين دينارا زيادة على رواتبهم بواقع لا يزيد في الموازنة العامة عن مائة وعشرون مليونا دينارا. وسينتصر الملك ايضا للصالح العام للوطن الذي شكلت فيه نقابة المعلمين بكل حقها وشريعتها والحكومة بتخوفها اقتصاديا بحل الاثنتين ليكون للهيئتين حقها بالكرامة وليس انتصار جهة على جهة، لنعود للمربع الاول في كيفية صيانة الاجتهاد الوطني في حل الازمات والقضايا الوطنية.

ان الصمت الاعلامي الرسمي المستغرب ايضا خلال الازمة وقبلها، والذي طالما تمنيت ان يكون مترجما لهدوء رئيس الحكومة الرزاز ليس بصفته الوظيفية ، بل بصفته ذلك المفكر الجالس بهدوء تحت شجرة لينطق شيئا من المعرفة الجديدة، واعتقد واتمنى ان يكون مرده على التصرفات الاستفزازية لا اكثر من ذكاء المتمرس بان الاردن ليس له مشكلة مع كبريات القضايا بل الصغيرة منها، وهذا لا يمنعني من العتب الشديد علىى الاعلام الرسمي بالتعاطي مع الاحداث الخارجية وعمق المتغيرات في المنطقة، اذ اتذكر اجتماع او قمة مكة لمنظمة العالم الاسلامي التي ضمت اثنتا وخمسون دولة وكان المتحدث الوحيد عن القدس هو جلالة الملك الذي نوه الى خطورة الوضع، في غياب عجيب لوزيري الاعلام والخارجية اللذان غابا حتى عن مذكرة اعتراض واحدة للسفارة الاسرائيلية وهذا يؤكد للجميع ان الملك في واد والحكومة في واد اخر بالقضايا المصيرية ليس فقط اعلاميا بل دبلوماسيا ايضا.

الملك ليس وحيدا كما يروج البعض، بل له خبرة جيدا جدا في ادارة الازمات الخارجية ويا ليت حصل البعض في الداخل على وصفاته في ادارة تلك الازمات داخليا، وهذا يقودني الى ان المرحلة القادمة هي احياء لعام 1989 اذ سيلعب الاخوان المسلمون دور الشريك وستكون هناك متغيرات اكيدة بحضور هيبة وعطاء القطاع التشريعي كمثل عام 1989 .

ولا استطيع ان انهي هذا المقال وقلبي يعتصر على ذلك الطفل البريء الذي قامت بعض جهات بتعميم "فيديو" له يقول عندنا "اظراط" اجلكم الله بدلا من اضراب، واقول لابني الطفل البريء ولمن قام بتحفيظه، نعم في غياب المعلم سيكون فقط على لسانك يا بني وألسنة جيل كامل ما يحفظوننا اياه، واقول لم يلعب بقدسية اي حق مشروع :احترموا المعلم الذي هو ركن اساسي من اركان اي دولة تحترم نفسها، فلقد كان اللواء في بداية الانسانية للمعلم فلا تنقصوه حقه.