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بقلم : د.ذوقان عبيدات في أي موقف بين طرفين: هناك خاسر ورابح أو رابحان أو خاسران! وفِي حوار نقابة المعلمين والحكومة، يمكن أن تكون النتائج: رابح-رابح أو خاسر-خاسر،

فإذا كانت الأطراف تسعى إلى المغالبة بطريقة رابح -خاسر، فالنتيجة هي خاسران.

إذا ربحت الحكومة على حساب النقابة، هذا يعني أنها سجلت أهدافاً ضد التعليم وضد المعلم! سجلت أهدافاً قاتلة ولم تحقق أهدافاً، فخسارة المعلم

وخسارة التعليم هما هدفان لا يمكن أن يخطط لهما عاقل أو مخلص! فهل يجوز أن نقول: فازت الحكومة وخسر الوطن تعليمه؟؟

كذلك الذي وصف كامب ديفيد: تعيشي يا مصر ، رجعت سينا وضاعت مصر!!

هذا واضح جداً، فوز الحكومة هو هزيمة للوطن!

هذا إذا ربحت الحكومة، ماذا إذا ربحت النقابة!! من الخاسر؟ هل هي الحكومة! وماذا تخسر الحكومة إذا ربح المعلم؟ من يجيب عن هكذا سؤال؟ بالمفهوم التقليدي، ستخسر الحكومة هيبتها، وستكون عرضة للتراجع أمام كل من يطالبها مستقبلا!!

قد يكون في ظاهر ذلك بعض المنطق، لكن لنتذكرما يأتي:

المعلمون أولاًوسائر الموظفين محقون جداً في العيش الكريم!

والحكومة الواثقة ثانياًتفتخر باستجابتها لمطالب عادلة، ولا ينقص من مكانتها فوز الرأي العام!!

ولنتذكر أيضاً أن محاولات فصل المعلمين عن نقابتهم لم يظهر لها نتائج واضحة! وكذلك فصل الدعم المجتمعي عن المعلم لم تنجح أيضاً ودليلي الجماهير المحتشدة في البلديةوالجنوب كما يتضح من الفيديوهات

في كل مكان!

لا فوز الا للتعليم ولا خسارة إلا للتعليم!

ولذلك نقول: يبدأ الحل إذا اتفقنا على استراتيجيات تطوير التعليم والخطوة الأولى رضا المعلم!!

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