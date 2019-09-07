قرار معلم لن أفاوض الحكومة لن اضرب ولن أستقيل

ولكنني سأكون معلم وسأذهب إلى تلميذي وأعلمه أن لا يكون جباناً كما حكوماتنا، سأعود إلى تلميذي وكلي ثقة وكرامتي أعظم من استفزازهم، سأخط على السبورة أمام تلاميذي وبخطٍ كبير على سبورة مهترئة: يسقط الإضراب إذا كنتم أنتم الضحية، سألملم كراستي واقلامي واختباراتكم وووو...... وسأحاول أن أنسى أياماً من عمري اجتهدت فيها أن أحصل على حقٍ نهبوه، لكنني سأتركه من أجلكم لإنه لا يليق بي أن أفعل مثلهم وأتخلى عن واجبي أكثر مما حصل.

سأقف بينكم في الطابور الصباحي وأرفع رأسي، حتى لو حدثتكم نفسكم بأني قد خسرت، سأراقبكم وأنتم ترفعون علم بلادي وتنشدون نحن أحرزنا المنى، ستكون الحصة الأولى اليوم مختلفة، سأحبس أنفاسي وأخنق عبراتي وأسند ظهري، سأتظاهر بالقوة، سأعزز نفسي كما أعززكم سأنظر إليكم وأنتم تقلبون دفاتركم الجديدة وفي القلب وحشة وجفوة، سأتجاوز كل ما حصل وما يحصل وسأرسم لكم في ذهني صورة جميلة تعينني على البداية، سأرسم أحدكم طبيباً والآخر مهندساً وآخر لابد أن يكون معلماً، سأرسم لكم جميعاً صورة جميلة؛ فقد عشنا سوياً لحظاتٍ وأيامَ نعلمها نحن، وأنتم سأقول لكم وبالعامية: "نحن غسلنا أيدينا من الحكومة لا نريد منهم شيئاً".

بقلم. ايمان مدالله الثبيتات أم عمرو